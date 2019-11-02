مبادرة شبابية تروم رفع جمالية الأحياء ببولنوار

صالح الخزاعي من خريبكة

لا حديث بين سكان مدينة بولنوار، بإقليم خريبكة، إلا عن مبادرة شبابية انطلقت بمجموعة من الأحياء السكنية، وتهدف إلى الرفع من جمالية المدينة من جهة، وإحراج المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بالجماعة ذاتها من جهة أخرى.

وتمثلت المبادرة، التي دامت حوالي 20 يوما، وشارك فيها عدد من شباب المدينة، في تنظيم عملية تنظيف شاملة، وتزيين مجموعة من الجدران برسومات مختلفة، مع صباغة مسافات مهمة من الأرصفة والجدران ومساحات من الأماكن العمومية.

وقال أيوب الضاوي، أحد المشاركين في المبادرة، إن "حملة النظافة والتزيين، التي لم تصل بعد إلى نهايتها، تهدف أولا إلى تحسين المنظر العام للأحياء السكنية ببولنوار، ونشر ثقافة النظافة وصيانة الفضاء العام بين السكان عموما والجيل الصاعد بشكل خاص".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الحملة انطلقت من الحي السكني الفلوجة أولا، قبل أن تمتد إلى باقي أحياء المدينة"، مشدّدا على أن "المبادرة لا تتبناها أي جمعية أو هيئة؛ فهي شبابية وتطوعية وعفوية مائة في المائة".

وأشار الضاوي إلى أن "الواقفين وراء العملية يهدفون، إلى جانب الرفع من جمالية المدينة، إلى إحراج مدبّري الشأن المحلي ببولنوار، وإيصال رسالة مفادها أن شباب المدينة قادر على القيام بما عجز عنه المسؤولون المحليون".

وعن مصدر تمويل المبادرة، أكّد أيوب الضاوي أن سكان المدينة تفاعلوا بشكل إيجابي مع ما يُعرف بـ"الصّينية"، مشيرا إلى أن "المساهمات كانت على شكل مبالغ مالية لشراء الحاجيات الضرورية للأشغال، وأخرى تمثلت في توفير المأكل والمشرب للمشتغلين في الميدان".