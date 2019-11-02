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الرئيسية | جهات | مبادرة شبابية تروم رفع جمالية الأحياء ببولنوار

مبادرة شبابية تروم رفع جمالية الأحياء ببولنوار

مبادرة شبابية تروم رفع جمالية الأحياء ببولنوار
صالح الخزاعي من خريبكة
السبت 02 نونبر 2019 - 22:10

لا حديث بين سكان مدينة بولنوار، بإقليم خريبكة، إلا عن مبادرة شبابية انطلقت بمجموعة من الأحياء السكنية، وتهدف إلى الرفع من جمالية المدينة من جهة، وإحراج المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بالجماعة ذاتها من جهة أخرى.

وتمثلت المبادرة، التي دامت حوالي 20 يوما، وشارك فيها عدد من شباب المدينة، في تنظيم عملية تنظيف شاملة، وتزيين مجموعة من الجدران برسومات مختلفة، مع صباغة مسافات مهمة من الأرصفة والجدران ومساحات من الأماكن العمومية.

وقال أيوب الضاوي، أحد المشاركين في المبادرة، إن "حملة النظافة والتزيين، التي لم تصل بعد إلى نهايتها، تهدف أولا إلى تحسين المنظر العام للأحياء السكنية ببولنوار، ونشر ثقافة النظافة وصيانة الفضاء العام بين السكان عموما والجيل الصاعد بشكل خاص".

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن "الحملة انطلقت من الحي السكني الفلوجة أولا، قبل أن تمتد إلى باقي أحياء المدينة"، مشدّدا على أن "المبادرة لا تتبناها أي جمعية أو هيئة؛ فهي شبابية وتطوعية وعفوية مائة في المائة".

وأشار الضاوي إلى أن "الواقفين وراء العملية يهدفون، إلى جانب الرفع من جمالية المدينة، إلى إحراج مدبّري الشأن المحلي ببولنوار، وإيصال رسالة مفادها أن شباب المدينة قادر على القيام بما عجز عنه المسؤولون المحليون".

وعن مصدر تمويل المبادرة، أكّد أيوب الضاوي أن سكان المدينة تفاعلوا بشكل إيجابي مع ما يُعرف بـ"الصّينية"، مشيرا إلى أن "المساهمات كانت على شكل مبالغ مالية لشراء الحاجيات الضرورية للأشغال، وأخرى تمثلت في توفير المأكل والمشرب للمشتغلين في الميدان".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - سعيد الشيفور السبت 02 نونبر 2019 - 22:57
الله الى حشوما واش اعباد الله لاش المواطن كيخالص هاد القربالة ديال الضرائب واش اعباد الله معندنا مجالس لا حول ولا قوة الا بالله
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2 - منعش وطني السبت 02 نونبر 2019 - 23:03
العز و النصر ليكم يا خوتي . هاكا نبغيكم على المغاربة جميعا ان يبدلو جهدا لنضافة جميع المدن و الاحياء . الله يحفظكم ان شاء الله و يبارك فيكم
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3 - jala السبت 02 نونبر 2019 - 23:07
أحييكم على هده المبادرة أتمنا لكم توفيق
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4 - Chouaib السبت 02 نونبر 2019 - 23:20
Mille bravo à vous, les jeunes de Boulenouar
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5 - المغربي السبت 02 نونبر 2019 - 23:26
لاحولة المسؤولين محنضين وكأنهم أموات أحياء مات فيهم الضمير المواطنة والإحساس بالمسؤولية شخصيا لاأعرف هده المدينة لأول مرة اسمع بها لكن بهدا التدبير للشأن العام نكرس سياسة المغرب النافع والغير النافع رغم ان المنطقة غنية بمواردها الطبيعية وبفلاحتها مع الأسف وتحية خالصة لهؤلاء الشباب عن غيرتهم وتطوعهم وعفويتهم وروح مواطنتهم
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