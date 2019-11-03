تتويج مغربي وجزائري في بطولة الذاكرة بمراكش

إبراهيم مغراوي من مراكش (صور: محمد سلاوي)

نظمت الأكاديمية المهنية الذكية، بتنسيق مع مؤسسة "الذكاء للتدريب"، السبت، النسخة الرابعة من بطولة الذاكرة للمحترفين، بمشاركة 60 متسابقا من المغرب والجزائر.

وبهذه المناسبة، قال عبد الحق بوياء، المشرف على هذه البطولة، "تمكن هذه المسابقة التي نظمت للمرة الثانية بالمغرب من تدريب العقل البشري، الذي يمتلك إمكانيات خارقة، للاستفادة منها بأحسن الطرق".

وأضاف في تصريح لهسبريس "من خلال الملاحظة المنظمة للمتعاطين لهذا النوع من الرياضة الذهنية والمشاركين، وقفنا على تحسن تحصيلهم الدراسي في المواد المرتبطة بالذاكرة، لأن هذه التمارين تساعد الأشخاص بمختلف الأعمار على الاستفادة من الإمكانيات الذهنية الهائلة التي يملكونها".

من جهته، صرح المدرب الجزائري صلاح الدين جيلح، لهسبريس أن "هذه المسابقة عرفت تحطيم رقم قياسي عربي في الأرقام العشوائية"، مشيرا إلى أن هذا النوع من المسابقات يمكن الأطفال من استعمال أقوى ما لديهم، مما يعود عليهم بالنفع في دراستهم وحفظ الكتب والمعلومات وتنمية ذكائهم".

فيما قال غالي بوحبيب، البطل المغربي في صنف الأشبال، في تصريح لهسبريس: "تساعدني هذه الرياضة، التي تعمل على تمرين الذاكرة، على حل معادلات رياضية وحفظ دروس عدة مواد كالاجتماعيات واللغة العربية"، مشيرا إلى أن "هناك اختلافا بين التلاميذ الذين يشاركون في هذه المسابقات وغيرهم من المتمدرسين، إذ بإمكاني أن أستذكر درسين أو ثلاثة بين 45 دقيقة وساعة ونصف".