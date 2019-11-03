24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:1807:4513:1616:1118:3719:53
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. الفلسطينيون يطالبون الحكومة البريطانية بالاعتذار عن "وعد بلفور " (5.00)

  2. تصفية حسابات إجرامية توقف 10 أشخاص بالعيون (5.00)

  3. "إنوي" تتوج بجائزة في مجال تنمية الألعاب الإلكترونية (5.00)

  4. بركة: "الاستقلال" هو البديل القادم .. واحتجاجات الجوار مؤشر تنبيه (3.00)

  5. محمد إيحاتارن ينقذ مدرب أيندهوفن من ورطة كبيرة (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تتويج مغربي وجزائري في بطولة الذاكرة بمراكش

تتويج مغربي وجزائري في بطولة الذاكرة بمراكش

تتويج مغربي وجزائري في بطولة الذاكرة بمراكش
إبراهيم مغراوي من مراكش (صور: محمد سلاوي)
الأحد 03 نونبر 2019 - 08:33

نظمت الأكاديمية المهنية الذكية، بتنسيق مع مؤسسة "الذكاء للتدريب"، السبت، النسخة الرابعة من بطولة الذاكرة للمحترفين، بمشاركة 60 متسابقا من المغرب والجزائر.

وبهذه المناسبة، قال عبد الحق بوياء، المشرف على هذه البطولة، "تمكن هذه المسابقة التي نظمت للمرة الثانية بالمغرب من تدريب العقل البشري، الذي يمتلك إمكانيات خارقة، للاستفادة منها بأحسن الطرق".

وأضاف في تصريح لهسبريس "من خلال الملاحظة المنظمة للمتعاطين لهذا النوع من الرياضة الذهنية والمشاركين، وقفنا على تحسن تحصيلهم الدراسي في المواد المرتبطة بالذاكرة، لأن هذه التمارين تساعد الأشخاص بمختلف الأعمار على الاستفادة من الإمكانيات الذهنية الهائلة التي يملكونها".

من جهته، صرح المدرب الجزائري صلاح الدين جيلح، لهسبريس أن "هذه المسابقة عرفت تحطيم رقم قياسي عربي في الأرقام العشوائية"، مشيرا إلى أن هذا النوع من المسابقات يمكن الأطفال من استعمال أقوى ما لديهم، مما يعود عليهم بالنفع في دراستهم وحفظ الكتب والمعلومات وتنمية ذكائهم".

فيما قال غالي بوحبيب، البطل المغربي في صنف الأشبال، في تصريح لهسبريس: "تساعدني هذه الرياضة، التي تعمل على تمرين الذاكرة، على حل معادلات رياضية وحفظ دروس عدة مواد كالاجتماعيات واللغة العربية"، مشيرا إلى أن "هناك اختلافا بين التلاميذ الذين يشاركون في هذه المسابقات وغيرهم من المتمدرسين، إذ بإمكاني أن أستذكر درسين أو ثلاثة بين 45 دقيقة وساعة ونصف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.