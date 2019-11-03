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كُتّاب وآراء
قوافل طبية تستهدف آلاف المواطنين بدواوير أزيلال
تنظم مندوبية وزارة الصحة بإقليم أزيلال، بتنسيق مع المديرية الجهوية وبشراكة مع جمعية أطلس الصحة لأزيلال، قوافل طبية متعددة التخصصات، يصل عددها إلى 24 قافلة، ابتداء من شهر نونبر الجاري إلى غاية نهاية شهر أبريل من السنة المقبلة.
وتهدف مندوبية الصحة وشريكها الأساسي جمعية أطلس، من خلال تنظيم هذه القوافل الطبية، إلى استفادة ما يقارب 150.327 من ساكنة هذه المناطق من بعض التخصصات الطبية، وطب الأسنان والعلاجات، إضافة إلى البرامج الصحية كالتلقيح والصحة المدرسية وصحة الأم والطفل والفحص المبكر لسرطان الثدي... إلخ.
وكانت أولى هذه القوافل قد نُظِّمت يوم 02 نونبر الجاري بجماعة سيدي يعقوب بدوار أيت وايور والدواوير المجاورة والتي تبعد بحوالي 30 كيلومترا من باشوية دمنات، وقد استفاد ما يقارب 400 شخص من عدد من الفحوصات والأدوية.
وحسب بلاغ تتوفر هسبريس على نسخة منه، فإن هذه القوافل الطبية تأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى توفير الرعاية الصحية لفائدة ساكنة المناطق التي تعرف موجة البرد وتساقط الثلوج وطبقا لإستراتيجية وزارة الصحة.