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هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب

هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 04 نونبر 2019 - 06:02

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، غدا الإثنين، مرور سحب كثيفة مصحوبة بقطرات متفرقة بأقصى الشمال الغربي والريف الغربي والسواحل الوسطى، مع كتل ضبابية خلال الصباح بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى. وستكون السماء صافية إلى قليلة السحب في باقي المملكة، مع هبوب رياح معتدلة القوة شمالية بالجنوب وغربية بالريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 5 و10 درجات بالمرتفعات، وما بين 10 و15 درجة بالمنطقة الشرقية وبهضاب الفوسفاط وولماس والسفوح الجنوبية الشرقية. وما بين 20 و24 درجة بأقصى جنوب المملكة، وستكون ما بين 15 و18 درجة في باقي مناطق البلاد.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 18 و23 درجة بالمرتفعات وقرب السواحل والسايس والشمال الغربي، وما بين 23 و25 درجة بالمنطقة الشرقية وداخل دكالة وعبدة والشياظمة والرحامنة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و34 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المملكة.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان ما بين طنجة وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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