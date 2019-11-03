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كُتّاب وآراء
حملة طبية مجانية تستهدف مئات التلاميذ ببوجدور
يستفيد زهاء 300 تلميذ وتلميذة من ضعاف البصر، الذين يتابعون دراستهم بالمؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ببوجدور، من حملة طبية مجانية في تخصصات طب العيون بالمركز الصحي العودة بمدينة بوجدور، في إطار فعاليات النسخة الثامنة لمهرجان "أكبار" الذي يتواصل حتى السادس من شهر نونبر الجاري.
وتأتي هذه الحملة، التي تنظمها كل من وزارة الصحة والمديرية الجهوية للصحة العيون- الساقية الحمراء والمندوبية الإقليمية لبوجدور والمركز الاستشفائي الإقليمي للمدينة ذاتها تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء، في إطار برنامج الصحة المدرسية الذي يروم تعزيز صحة المجتمع المدرسي والبيئة المدرسية والمساهمة في الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي للتلميذات والتلاميذ من خلال تطبيق البرنامج الشامل للصحة المدرسية.
وعلى غرار المركز الصحي العودة الذي يستهدف ضعاف البصر من تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية، يعرف المستشفى الإقليمي حملة جراحة سرطان الثدي، بالإضافة إلى حملة إعذار.
وتسعى هذه الحملة الطبية، التي تنظم بشراكة مع وزارات الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية والصحة والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تقريب وتوفير الخدمات الصحية في هذه التخصصات، فضلا عن تخفيف عبء التنقل إلى المستشفيات قصد إجراء الفحوصات.
يذكر أن برنامج الدورة الثامنة من مهرجان "أكبار"، الذي تحتضنه مدينة بوجدور حتى السادس من الشهر الجاري، يتضمن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية والتربوية المتنوعة، بالإضافة الى تنظيم معارض مختلفة وقوافل طبية وسهرات فنية.