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مقاييس تساقطات الأمطار بالمملكة خلال 24 ساعة

مقاييس تساقطات الأمطار بالمملكة خلال 24 ساعة
هسبريس - و.م.ع
الاثنين 04 نونبر 2019 - 10:14

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:

فاس: 7 ملمترات

مكناس: 5 ملمترات

القنيطرة: 4 ملمترات

الرباط: 3 ملمترات

تطوان والنواصر والجديدة وتازة: ملمتران

العرائش والبيضاء-أنفا: ملمتر واحد

طنجة والمحمدية وإفران: أقل من ملمتر واحد

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