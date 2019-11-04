مقاييس تساقطات الأمطار بالمملكة خلال 24 ساعة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الأحد إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الاثنين:

فاس: 7 ملمترات

مكناس: 5 ملمترات

القنيطرة: 4 ملمترات

الرباط: 3 ملمترات

تطوان والنواصر والجديدة وتازة: ملمتران

العرائش والبيضاء-أنفا: ملمتر واحد

طنجة والمحمدية وإفران: أقل من ملمتر واحد