التجارة العشوائية تتسبب في غضب التجار ببني ملال

هسبريس من بني ملال

أطفأ عدد من التجار، مساء الأحد، أضواء محلاتهم التجارية بجل شوارع وأزقة المدينة القديمة ببني ملال لمدة تزيد عن 10 دقائق؛ وذلك للتعبير عن غضبهم وامتعاضهم مما اعتبروها "فوضى" بالمدينة.

وذكرت الحمد لالة شريفة، رئيسة جمعية الأمل الجديد لتجار بني ملال، في اتصال بهسبريس، أن هذا الشكل الاحتجاجي مجرد خطوة أولى ستتلوها عدة محطات احتجاجية، رفضا لأي "تلاعب بمصير التجار"، وتنديدا بـ"حالة الفوضى العارمة التي يعرفها القطاع بالمدينة نتيجة تفشي التجارة العشوائية".

واستنكرت الجمعوية ذاتها بلغة تعلوها نبرة الغضب مختلف "أساليب التسويف والمماطلة" التي تنتهجها السلطات المحلية ببني ملال تجاه مطلب التجار الذي وصفته بـ"الشرعي"، مشيرة إلى أن القرار الأخير جاء "بعدما استنفد التجار كل الخيارات، وحيث اتضح أن أسلوب الحوار لم يعط أكله، وأن السلطات أضحت غير قادرة على تنزيل مخرجات الحوارات السابقة، وعلى ضمان حقوق كل فئة، وفق ما يخوله القانون".

وكان التجار المنضوون تحت لواء جمعية الأمل نفذوا عدة أشكال احتجاجية، من ضمنها وقفات ومسيرات تطالب بتدخل السلطات المحلية لإنهاء ما اعتبروها "محنة ناتجة عن منافسة غير شريفة".

من جهة أخرى يطالب الباعة المتجولون السلطات المسؤولة بإيجاد حلول ناجعة تقيهم شر البطالة والعوز، وتضمن لهم الحق في العيش الكريم، لاسيما أن عددا من المشاريع البديلة، ضمنها الأسواق النموذجية، لم تعرف النجاح لاعتبارات متعددة، وهو الوضع الذي يبرز أن معاناة هذه الشريحة الاجتماعية بالمدينة ستتضاعف يوما بعد آخر بسبب تزايد أعداد الوافدين الجدد من "الفراشة" على شوارع المدينة، ما يعني أن المحاولات الترقيعية للحد من الظاهرة التي باتت تشكل بديلا للباحثين عن لقمة العيش مازالت تواجه صعوبات كبيرة في إعادة تنظيم الباعة المتجولين على صعيد المدينة.