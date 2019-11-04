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عامل إقليم العرائش يتفقد "أوراشا سوسيو- اقتصادية"

عامل إقليم العرائش يتفقد "أوراشا سوسيو- اقتصادية"
هسبريس من الرباط
الاثنين 04 نونبر 2019 - 19:40

قام عامل إقليم العرائش، العالمين بوعصام، رفقة وفد من المسؤولين المحليين والمنتخبين، الاثنين، بزيارة تفقدية إلى مشروع إعادة هيكلة وترميم السوق المركزي بالقصر الكبير وأوراش عدد من أسواق بالمدينة التي بلغت مراحل متقدمة من الإنجاز.

ووفق بلاغ لعمالة إقليم العرائش، فإن الزيارة شملت أوراش بناء ثلاثة أسواق بكلفة إجمالية تصل إلى 16,62 مليون درهم، بتمويل من وكالة تنمية أقاليم الشمال.

وحل الوفد أيضا بحي ولاد احمايد لزيارة مشروع بناء القاعة المغطاة، الذي يتطلب استثمارا يناهز 7 ملايين درهم بتمويل من المديرية العامة للجماعات المحلية.

كما يجري الانتهاء من مشروع بناء مركز صحي حضري من المستوى الأول، بغلاف مالي إجمالي يناهز 2,23 مليون درهم، ويندرج ضمن برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، وهو ممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وذكر البلاغ أن هذه الزيارات، التي شملت أوراشا ذات أبعاد سوسيو-اقتصادية وتنموية متعددة بمدينة القصر الكبير، "تندرج في إطار احتفالات الشعب المغربي بالذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء".

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