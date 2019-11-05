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التشغيل يخرج تنسيقية إلى الاحتجاج بآيت إسحاق

التشغيل يخرج تنسيقية إلى الاحتجاج بآيت إسحاق
ياسين أوشن من خنيفرة
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 11:12

نظّم معطلو إقليم خنيفرة بمنطقة آيت إسحاق، مساء أمس الاثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير التشغيل للشباب من أجل محاربة البطالة التي يعيشون على إيقاعها منذ سنوات.

مصطفى تكركورت، نائب منسق "تنسيقية المعطلين/ات حاملي/ات الشهادات بإقليم خنيفرة"، قال إن هذه الوقفة تندرج ضمن البرنامج النضالي الذي دأبت عليه التنسيقية كل يوم أحد من كل أسبوع، وهذه المرة نظمت بآيت إسحاق بمبادرة من معطلي هذه البلدة الأطلسية.

وزاد تكركورت، في تصريح لهسبريس، أن الوقفة، التي ابتدأت من الساعة الخامسة والنصف إلى حدود السابعة مساء، رفعت بها شعارات تدعو إلى محاربة البطالة وتوفير الشغل للشباب، خاصة حاملي الشهادات.

وأردف المنسق نفسه أن الوقفة السلمية "شهدت حضور المجتمع المدني ممن لا علاقة لهم بمطلبنا، وكسبنا تعاطفهم معنا ومع قضيتنا التي نناضل من أجلها إلى حين إيجاد حل لنا. كما لوحظ حضور عناصر أمنية لمراقبة الوضع عن قرب".

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