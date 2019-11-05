24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2007:4713:1616:0918:3519:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. إغلاق "سامير" يتيح لإسبانيا ابتلاع نصف سوق المحروقات المغربي (5.00)

  2. لفتيت يعلن "نهاية" تفويت أراضي الدولة بالمدن للمنعشين العقاريين (5.00)

  3. وزير العدل يقترح التوافق بشأن تنفيذ أحكام حجز ممتلكات الدولة (5.00)

  4. آيت الطالب يلجأ إلى "التعاقد" لتجاوز خصاص الأطباء والممرضين (5.00)

  5. الوحدة والتنوع الثقافي في ذكرى خطاب أجدير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مقاييس التساقطات المسجلة خلال 24 ساعة بالمملكة

مقاييس التساقطات المسجلة خلال 24 ساعة بالمملكة

مقاييس التساقطات المسجلة خلال 24 ساعة بالمملكة
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 11:55

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:

العرائش : 10 ملمترات

طنجة : 7 ملمترات

تطوان : 4 ملمترات

البيضاء-أنفا والنواصر وفاس وتازة وبنسليمان : أقل من ملمتر واحد

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.