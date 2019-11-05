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مقاييس التساقطات المسجلة خلال 24 ساعة بالمملكة
الثلاثاء 05 نونبر 2019 - 11:55
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:
العرائش : 10 ملمترات
طنجة : 7 ملمترات
تطوان : 4 ملمترات
البيضاء-أنفا والنواصر وفاس وتازة وبنسليمان : أقل من ملمتر واحد