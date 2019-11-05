مقاييس التساقطات المسجلة خلال 24 ساعة بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الاثنين إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء:

العرائش : 10 ملمترات

طنجة : 7 ملمترات

تطوان : 4 ملمترات

البيضاء-أنفا والنواصر وفاس وتازة وبنسليمان : أقل من ملمتر واحد