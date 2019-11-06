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الرئيسية | جهات | المياه والغابات توزع مئات الأفران على ساكنة كتامة

المياه والغابات توزع مئات الأفران على ساكنة كتامة

المياه والغابات توزع مئات الأفران على ساكنة كتامة
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 08:14

في إطار الاستراتيجية المتبعة من طرف المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالحسيمة لخفض الضغط على الموارد الغابوية، قامت المصالح المحلية للمديرية على مستوى دائرة كتامة، بتنسيق مع السلطة المحلية، الثلاثاء، بتوزيع "أفران محسنة متعددة الاستعمالات" على الساكنة المجاورة للغابة المتواجدة بجماعتي إساكن ومولاي أحمد الشريف.

وقال محمد البوزياني، مهندس دولة رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية لكتامة، في تصريح لهسبريس، إن "الأفران الموزعة تمكن من تقليص استهلاك حطب التدفئة بنسبة 50% بالمقارنة مع الأفران التقليدية"، مضيفا أن "العملية عرفت توزيع 400 فرن محسن، برسم سنة 2019، لفائدة سكان الجماعات القروية التابعة لنفوذ دائرة كتامة".

وأوضح المتحدث ذاته أن عملية توزيع الأفران المحسنة متعددة الاستعمالات ستتم على شطرين، "بغرض تخفيف الضغط على الموارد الغابوية للمنطقة، ودعم السكان المعوزين المجاورين للغابات ومساعدتهم على مواجهة موجة البرد والصقيع التي تعرفها المنطقة، خاصة خلال هذه الفترة من السنة.

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1 - konaky الأربعاء 06 نونبر 2019 - 08:58
اقترح ان يتفضل خمس محسنين وما اكثرهم في بلادي لشراء 1000 سخان من مد يرية المياه والغابات و توزيعها مجانا على الساكنة بدلا من 400 سخان الذي يعادل ثمنها ثمن بيع 5 اشجار فقط .
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2 - علال كبور الأربعاء 06 نونبر 2019 - 09:01
الفران يشتغل بالغاز والغاز له ثمن والساكنة الفقيرة لا يمكن ان تعتمد كليا على الغاز خصوصا في منطقة باردة جدا في شهور الشتاء ولابد من اللجوء الى أخشاب الغابة خصوصا جذور الأحراش وهذا يمثل خطر كبير على بقاء الغابة ويتسبب التصحر والانجراف !!
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