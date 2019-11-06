المياه والغابات توزع مئات الأفران على ساكنة كتامة

جمال سماحي من تطوان

في إطار الاستراتيجية المتبعة من طرف المديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بالحسيمة لخفض الضغط على الموارد الغابوية، قامت المصالح المحلية للمديرية على مستوى دائرة كتامة، بتنسيق مع السلطة المحلية، الثلاثاء، بتوزيع "أفران محسنة متعددة الاستعمالات" على الساكنة المجاورة للغابة المتواجدة بجماعتي إساكن ومولاي أحمد الشريف.

وقال محمد البوزياني، مهندس دولة رئيس مركز المحافظة وتنمية الموارد الغابوية لكتامة، في تصريح لهسبريس، إن "الأفران الموزعة تمكن من تقليص استهلاك حطب التدفئة بنسبة 50% بالمقارنة مع الأفران التقليدية"، مضيفا أن "العملية عرفت توزيع 400 فرن محسن، برسم سنة 2019، لفائدة سكان الجماعات القروية التابعة لنفوذ دائرة كتامة".

وأوضح المتحدث ذاته أن عملية توزيع الأفران المحسنة متعددة الاستعمالات ستتم على شطرين، "بغرض تخفيف الضغط على الموارد الغابوية للمنطقة، ودعم السكان المعوزين المجاورين للغابات ومساعدتهم على مواجهة موجة البرد والصقيع التي تعرفها المنطقة، خاصة خلال هذه الفترة من السنة.