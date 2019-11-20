الوالي يطلب تسريع إنجاز مشاريع في بني ملال

حميد رزقي من بني ملال

ترأس خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، بمقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح، اجتماع اللجنة الجهوية لبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، تم خلاله الوقوف وتدارس كل الاكراهات التي تحد من وتيرة تقدم إنجاز المشاريع التنموية المبرمجة برسم سنوات 2017 و2018 و2019، التي بلغت ما مجموعه 1131 مشروعا، بتكلفة إجمالية وصلت إلى مليارين و354 مليون درهم.

وشدد والي الجهة رئيس اللجنة الجهوية، خلال هذا الاجتماع الذي حضره إضافة إلى رئيس المجلس الجهوي، عمال الأقاليم الأربعة بالجهة ورؤساء المصالح الجهوية المعنية، على أهمية تسريع وتيرة إنجاز هذه المشاريع وإنهائها وفق الجدولة الزمنية المحددة لها، مشيرا إلى أن هذا البرنامج الطموح جاء تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى فك العزلة عن الساكنة القروية عبر ربطها بالطرق والمسالك القروية وتحسين ولوجها إلى الخدمات الأساسية في مجال الكهرباء والماء الصالح للشرب والتعليم والصحة.

ويهدف برنامج تقليص الفوارق المجالية والترابية في المناطق القروية والجبلية بجهة بني ملال خنيفرة إلى إنجاز عدة مشاريع خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 ــ 2023، بغلاف مالي إجمالي قدره 4,9 مليارات درهم، ممول من طرف صندوق التنمية الفلاحية، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجهة بني ملال خنيفرة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.