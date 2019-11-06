التساقطات المطرية خلال 24 ساعة في ربوع المملكة

هسبريس - و.م.ع

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة من طرف مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، وذلك من الساعة السادسة من صباح أمس الثلاثاء إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الأربعاء:

الرباط: 12 ملمترا ـ الجديدة: 10 ملمترات ـ الدار البيضاء آنفا: 6 ملمترات ـ بنسليمان: 5 ملمترات ـ شفشاون ومكناس: 4 ملمترات ـ النواصر وسيدي سليمان وإفران: 3 ملمترات ـ وجدة والعرائش وبني ملال: ملمتر واحد.