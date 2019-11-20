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كُتّاب وآراء
هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا فوق المرتفعات، وذلك خلال الصباح والليل، فيما ستعرف المناطق الشمالية الغربية من البلاد أجواء غائمة في أغلب الأوقات مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة.
كما ستكون السماء غائمة جزئيا، مع تساقط قطرات مطرية متفرقة فوق مناطق السايس والأطلس المتوسط وشمال المنطقة الشرقية، خاصة في الليلة الموالية. أما بباقي جهات المملكة، فسيبقى الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب.
وخلال الصباح والليل، سيلاحظ تشكل بعض السحب المنخفضة وكتل من الضباب بالقرب من السواحل، مع هبوب زوابع رملية محلية وخفيفة فوق الأقاليم الجنوبية.
وستكون الرياح قوية نوعا ما وستهب من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الوسطى، ومعتدلة من القطاع الجنوبي أومن الغرب أحيانا بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من القطاع الغربي وأحيانا من الشمال فيما تبقى من المناطق الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 0 و6 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 6 و12 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 12 و18 درجة بالسهول الوسطي ومنطقة سوس ومنطقة طنجة والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية وجوار السواحل.
أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 10 و15 درجة بالمرتفعات، وما بين 15 و22 درجة بالمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة طنجة والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 22 و29 درجة بالسهول الوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وبين طنجة والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بالجنوب.