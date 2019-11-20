القصر الكبير تعيش تبعات انقطاع الماء الشروب

هسبريس من القصر الكبير

عانى ساكنة القصر الكبير، أمس الأربعاء، من انقطاع الماء الشروب، وأوردت مصادر هسبريس أن السبب يكمن في تشقق الأنبوب الرئيسي الذي يزود الطبقة السفلى من القناة الباطنية الرابطة بين طريقي العرائش والرباط.

مصدر من داخل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالقصر الكبير أكد أن عمال وتقنيي الوكالة قد تجندوا من أجل معالجة الوضع الخارج عن إرادتهم، وهم بصدد إصلاح كل التشققات التي حدثت في الطبقة السفلى.

وتطالب ساكنة القصر الكبير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالتعجيل بإصلاح الخلل وإعادة الوضع إلى طبيعته في أقرب الآجال.