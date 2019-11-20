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كُتّاب وآراء
عرض مشاريع لتقليص الفوارق الاجتماعية بالحوز
عرض مجلس جهة مراكش آسفي، اليوم الأربعاء، حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي بالإقليم، وكذا برامج التجهيز الموازية المخصصة لإقليم الحوز بجبال الأطلس الكبير للفترة المتراوحة بين 2017 و2019.
الحصيلة التي قدمتها مصالح عمالة الإقليم بلغ مجموع مشاريعها، المندرجة ضمن برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، 13 مشروعا بغلاف مالي فاق 164 مليون درهم. فيما بلغت كلفة المشاريع الموازية خارج برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية في الفترة ذاتها ما يناهز 45 مليون درهم.
وعقب هذا اللقاء تم توزيع عدد من سيارات النقل المدرسي على الجماعات القروية بالإقليم، مساهمة من مجلس الجهة لدعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، فضلا عن عدد من الشاحنات الصهريجية.
وبلغ مجموع الاعتماد المالي، الذي استفاد منه إقليم الحوز منذ سنة 2017، حوالي 210 ملايين درهم موزعة بين برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية بالعالم القروي والبرامج الذاتية والمشاريع ذات البعد الاجتماعي.
وخلال كلمته في هذا اللقاء أشار رئيس مجلس الجهة إلى أن المكتب المسير لهذه المنطقة حاول استيعاب حاجيات إقليم الحوز نظرا لخصوصياته الجغرافية وغلبة الطابع الجبلي على مجاله الترابي، مضيفا أن المجلس حرص على إعطاء الأولوية للمجالات الملحة والحيوية بالنسبة إلى الساكنة، وفي مقدمتها الطرق والربط بالكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.