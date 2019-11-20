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كُتّاب وآراء
نجلة الرئيس الأمريكي ترامب تُصلح شوارع وطرقات سيدي سليمان
استنفرت سلطات مدينة سيدي سليمان مختلف مصالحها، منذ الساعات الأولى من صبيحة الأربعاء. كما عملت على إصلاح عدد من شوارعها وطرقاتها استعدادا لمرور موكب إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبيرة مستشاريه.
وستقوم نجلة ترامب بزيارة لسيدي قاسم ضمن جولتها للمغرب من أجل الترويج لـ "مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة".
وعرفت جنبات الطريق الوطنية رقم 4، الرابطة بين سيدي يحيى وسيدي سليمان وسيدي قاسم، مرورا بشارع الحسن الثاني على وجه الخصوص، إصلاحات عديدة همت صباغة الأرصفة وكنس الأتربة وجمع النفايات وتشذيب النخلات و"ترقيع" بعض الحفر أمام المركز التجاري مرجان في اتجاه مقر عمالة الإقليم. كما تم إصلاح جنبات النافورة، التي تضررت كثيرا بعد اصطدام سيارة بها قبل أيام.
ونقلت بعض الصفحات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي هذه "الإصلاحات السطحية"، التي يجريها مسؤولو المدينة في آخر لحظة، بنوع من السخرية، مشيرة إلى أن الواقع يحتاج إلى إصلاحات جذرية وليس "مرحلة عابرة مع مرور ابنة ترامب".
سعيد الشامي، وهو من أبناء مدينة سيدي سليمان، قال: "شكرا لك إيفانكا ترامب، فلولا مرورك بالمدينة ما تم إصلاح تلك الحفر"، مشيرا إلى أن "انخراط المسؤولين في إصلاحات سريعة يكون دليلا على قدوم شخصية مهمة".
وأضاف الشامي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "هذه الأشغال تروم إخفاء حقيقة وضع المدينة، التي تعيش الإهمال واللامبالاة من طرف جميع المجالس المنتخبة، التي تعاقبت على تسييرها"، مطالبا بـ "إصلاحات تكون في مستوى تطلعات الساكنة وليس عملية "الماكياج" التي تخفي العيوب".
وكانت إيفانكا قد حلت، الأربعاء، بمطار الرباط سلا، في زيارة للمغرب ستدوم ثلاثة أيام، حيث ستعطي بمدينة سيدي قاسم عملية تمليك الأراضي الجماعية، التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية لتحدي الألفية، بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، والتي سيستفيد منها ذوو الحقوق، في أفق تشجيع الاستثمار الفلاحي، وهي مناسبة لتمكين المرأة القروية من الاستفادة من الأراضي السلالية، من أجل تعزيز الاستقلال المالي للنساء في الدول السائرة في طور النمو.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (37)
ولو حاسبتم انفسكم قبل ان تحاسبوا حسبنا الله ونعم الوكيل
أما نجلة ترامب تعلم حتى قبل قدومها للمغرب أنه بلد متخلف ينتمي للعالم الثالث.
أودي ما شاء الله وصافي.
أحياناً يحتار الإنسان في فهم مسؤولي هذا البلد!!
قاتلكم غي الزواق.
المغرب ينظف و يصبح جميلا الا بشئين اثنين..
اما بسقوط الامطار فتغسل الارضيات و السيارات او بمرور كوكب ملكي او زيارة احد كبار شخصيات ..فتتنقى الارصفة و تغسل الطرقات
غريب مايحصل في المغرب كل شيى كارثي طرقات مدارس حدائق ، ولما تبرمج زيارة لشخصية مهمة يتم استنفار البلدية و وزارة الصحة ووزارة التعليم لوضع ماكياج على الوجه القبيح لحالتنا ؟
ان تعلم ان هناك فساد ولا تتدخل فإعلم انك داخل تلك المنظومة الفاسدة .
سلام
من يعرف الجواب يفقهني يرحمكم الله ...
الله ياخد الخق في هؤلاء المسؤولين لايعملون ألا بالنغيز ....بحال ...
حنا نتسناو مرور موكب ملكي او زيارة نجلة ترامب باش تصلح البلاد .....
أريد أن أشراككم قصة مسؤول كان كبير المنصب فصارأكبر في أعيننا. مسؤول يخدم المواطن في كل الأحوال لم يأخذ لا مقدم ولا مؤخر.
كان فيم جروينيوج يشغل سابقًا منصب عمدة بلدية فيانن الهولندية من عام 2011 إلى عام 2018. وقبل ذلك كان عضوًا في هيئة تنمية المجتمع في مدينة ووردن.
توقف فيم جروينيوج في نهاية العام الماضي كعمدة لبلدية فيانن بسبب إندماج بلدية فيانن مع بلديات مجاورة لتقريب الخدمات وترشيد النفقات. لم يكن يناسب ملفه الشخصي لشغل منصب العمدة الجديد وقرر الحصول على رخصة قيادته الكبيرة. منذ ذلك الحين يعمل كسائق حافلة في بلدية فيانن البلدة التى كان يشغل منصب العمد فيها. قال في وقت سابق في حديث مع الصحافة أثناء القيادة أشعر كأنني ملك الطريق.