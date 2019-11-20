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الرئيسية | جهات | نجلة الرئيس الأمريكي ترامب تُصلح شوارع وطرقات سيدي سليمان

نجلة الرئيس الأمريكي ترامب تُصلح شوارع وطرقات سيدي سليمان

نجلة الرئيس الأمريكي ترامب تُصلح شوارع وطرقات سيدي سليمان
فؤاد طباق من سيدي سليمان
الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:20

استنفرت سلطات مدينة سيدي سليمان مختلف مصالحها، منذ الساعات الأولى من صبيحة الأربعاء. كما عملت على إصلاح عدد من شوارعها وطرقاتها استعدادا لمرور موكب إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبيرة مستشاريه.

وستقوم نجلة ترامب بزيارة لسيدي قاسم ضمن جولتها للمغرب من أجل الترويج لـ "مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة".

وعرفت جنبات الطريق الوطنية رقم 4، الرابطة بين سيدي يحيى وسيدي سليمان وسيدي قاسم، مرورا بشارع الحسن الثاني على وجه الخصوص، إصلاحات عديدة همت صباغة الأرصفة وكنس الأتربة وجمع النفايات وتشذيب النخلات و"ترقيع" بعض الحفر أمام المركز التجاري مرجان في اتجاه مقر عمالة الإقليم. كما تم إصلاح جنبات النافورة، التي تضررت كثيرا بعد اصطدام سيارة بها قبل أيام.

ونقلت بعض الصفحات المحلية على مواقع التواصل الاجتماعي هذه "الإصلاحات السطحية"، التي يجريها مسؤولو المدينة في آخر لحظة، بنوع من السخرية، مشيرة إلى أن الواقع يحتاج إلى إصلاحات جذرية وليس "مرحلة عابرة مع مرور ابنة ترامب".

سعيد الشامي، وهو من أبناء مدينة سيدي سليمان، قال: "شكرا لك إيفانكا ترامب، فلولا مرورك بالمدينة ما تم إصلاح تلك الحفر"، مشيرا إلى أن "انخراط المسؤولين في إصلاحات سريعة يكون دليلا على قدوم شخصية مهمة".

وأضاف الشامي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "هذه الأشغال تروم إخفاء حقيقة وضع المدينة، التي تعيش الإهمال واللامبالاة من طرف جميع المجالس المنتخبة، التي تعاقبت على تسييرها"، مطالبا بـ "إصلاحات تكون في مستوى تطلعات الساكنة وليس عملية "الماكياج" التي تخفي العيوب".

وكانت إيفانكا قد حلت، الأربعاء، بمطار الرباط سلا، في زيارة للمغرب ستدوم ثلاثة أيام، حيث ستعطي بمدينة سيدي قاسم عملية تمليك الأراضي الجماعية، التي تشرف عليها الوكالة الأمريكية لتحدي الألفية، بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، والتي سيستفيد منها ذوو الحقوق، في أفق تشجيع الاستثمار الفلاحي، وهي مناسبة لتمكين المرأة القروية من الاستفادة من الأراضي السلالية، من أجل تعزيز الاستقلال المالي للنساء في الدول السائرة في طور النمو.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (37)

1 - خبير الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:33
حبذا لو تَرَكُوا الامور كما هي والشوارع على حالتها ، لان السفارة الامريكية في المغرب تعرف كل شيء وبالتفصيل الممل عن كل مدن وقرى المغرب والسيدة ترامب تزور المغرب من اجل مبادرة إنسانية تشجيعية للرفع من قيمة المرأة لانها تعرف حقيقة الوضع وعندها تقرير عن المغرب ، فالجماعات الحضرية والقروية لو كانت تقوم بعملها وتنفذ مخطط الملك لتطوير البلاد والعباد لما اعطينا الفرصة للآخرين مثل إيفانكا ترامب للمجيء من اجل مساعدة المرأة بل المرأة المغربية كانت لتكون مستقلة وقائمة بذاتها مثل حال النساء في الدول المتقدمة .
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62
2 - aratif الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:35
المرأة لا تحتاج امن يوجهها او ينصحها المرأة المغربية يضرب بخا المتل في لحداكة ورزانة ولحفاض علا اسرتها ...طبعا هدا لا ينطبق علا جيل سلسيون
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21
3 - محمد الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:37
على المواطن المسكين انتظار زيارة ملكية أو لأي مسؤول من دولة أخرى لكي يتم اصلاح الطرقات لوكنتم تخافون الله لصدقتم مع أنفسكم
ولو حاسبتم انفسكم قبل ان تحاسبوا حسبنا الله ونعم الوكيل
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36
4 - متصوف الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:37
هذا معناه أن من أوكلت لهم تسيير الشؤون لا يهتمون بالبنية التحتية سوى عند قدوم الملك إليها أو زائر أجنبي ذو مكانة عالية..
أما نجلة ترامب تعلم حتى قبل قدومها للمغرب أنه بلد متخلف ينتمي للعالم الثالث.
أودي ما شاء الله وصافي.
أحياناً يحتار الإنسان في فهم مسؤولي هذا البلد!!
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29
5 - Med الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:38
نعم إنه النفاق



عاش الشعب
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43
6 - rachida الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:38
افانكا تصلح وابوها يفسد في مكان اخر من دولنا العربية للاستلاء على ثرواتنا . اللهم ابعد عنا شرهم الظاهر منه والباطن .
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7
7 - younes الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:40
المغاربة كامونيين . حتاااااااا تجي بنت ترامب عاد نوضو نرقعو. الله يعفو علينا من هاد البلاد
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16
8 - بضاوي الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:41
هدا هو حال مسوؤلين هده البلاد لك الله يا وطني
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15
9 - mjalwake fnew york الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:42
wow vous ne travaillez que lorsque vous entendez le passage du roi ou une autre personalite, hypocrites, ,,,, ivanka trump n,a qu,a aller au Bronx et Harlem et meme brooklyn pour voir des quartiers pourrit.
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1
10 - المعلق الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:42
النفاق هو اللي صلح الشوارع و الطرقات ماشي نجلة ترامب.
قاتلكم غي الزواق.
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12
11 - مغربي ملالي الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:44
مسؤولين كامونيين ومنافقين وعلاش متكونش إصلاحات بلا ميدوز شي مسؤول
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14
12 - Adil الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:45
هذه الأعمال الترقيعية أصبحت مألوفة بيننا. اللهم اكثر من زيارة الأجانب لبلدنا
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14
13 - مومو الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:47
هاد الشي بحال الماكياج فوجه شي وحدة متعرضة للعنف...الصباغة مشي اصلاح مستدام‚ وتتكرفس بالزربة‚ وتيبانو عليها اتار الاقدام
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9
14 - من البرازيل الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:47
الله يعطيكم الذل يالمنافيقين والمسؤولين المواطن معندو قيمة للأسف الشديد لايغير الله بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
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11
15 - ahmed الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:47
سبحان الله! ابناء المدينة لا قيمة لهم ولكن ابنة ترامب تفرش لها الارض و السماء! لماذا هذا النفاق من طرف المسؤولين؟ هل المغربي لم تعد له قيمة في بلده الى هذه الدرجة؟الحمد لله انه هناك يوم اسمه يوم القيامة سيحاسب فيه كل ظالم وكل مسؤول تلاعب بمال الشعب!
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9
16 - Salé Ahmed الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:49
السلام عليكم، لولا قدومها لن يقوم المجلس بأي إصلاح،من أين رصدت الاعتمادات المالية؟
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6
17 - مواطن الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:49
دولة تتغطي غير بالمكياج (الزين من برى اش خبارك من الداخل )
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6
18 - Med الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:49
اتمنى ان ياتي ترامب شخصيا الى منطقة ازيلال ليصطاد الخنزير . لكي يتم شيا من الاصلاح او المكياج.
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8
19 - khalid g الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:50
أمة ضحكت الأمم من جهلها ...شوارع كلها ازبال و اوساخ و فوضى في الطرقات...نجلة ترامب حلت في هدا البلاد ادن ستوزع الملابس على الأطفال، صباغات الارصيفة ، غرس أشجار...هده كلها من صفات المنافق
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7
20 - يوغرطة الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:50
ذاك التشوير الغبي بالابيض والأحمر لم يعد معمولا به الا في الدول المتخلفة مثل المفرب
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5
21 - نفاق الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:51
ظننت ان ابنة ترامب تطوعت في عمل خيري ....رميتونا فو بيست
المغرب ينظف و يصبح جميلا الا بشئين اثنين..
اما بسقوط الامطار فتغسل الارضيات و السيارات او بمرور كوكب ملكي او زيارة احد كبار شخصيات ..فتتنقى الارصفة و تغسل الطرقات
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6
22 - ابوجدي الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:52
مالم يصلحوه المسؤولين الفاشلين جاء الضيف الاجنبي ليصلحه. وصدق المثل المغربي القائل سول الضيف على المغرف.
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4
23 - إمزورن تنادي الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:52
كما يقول المثل: المكياج على خنونة، الصباغة و الجير و بنية تحتية هشة، أين هي قنوات صرف مياه الأمطار؟ أين هي الولوجيات و ممرات الراجلين؟، أين هو الأمن ساعة ارتكاب الجريمة؟
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4
24 - هل من جواب الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:54
ألا يعلم حمادي بهذه الاشياء ام انه يعلم بها و لا يتدخل ؟
غريب مايحصل في المغرب كل شيى كارثي طرقات مدارس حدائق ، ولما تبرمج زيارة لشخصية مهمة يتم استنفار البلدية و وزارة الصحة ووزارة التعليم لوضع ماكياج على الوجه القبيح لحالتنا ؟
ان تعلم ان هناك فساد ولا تتدخل فإعلم انك داخل تلك المنظومة الفاسدة .
سلام
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3
25 - ولد ماما الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:54
الله اخلف على لالة ترمب.. نتسناو ميركانية تقاد لينا طرقاننا.. والسي المعني بالامر ضاربها فالتسعين فالمكاتب دالوزارة... ونعم التربية عمي دونالد الله اخليها ليك تفرح بيها كيف ما حنا
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2
26 - Hassan الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:55
بلا ماديرو العكر على… . راها عارفا راسها جاية لدولة من دول العالم الثالث اللي مافيها حتى حاجة مقادة. بلا ماتعدبو راسكم بالزواق الخاوي.
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2
27 - عمران الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:55
الفقرة الأخيرة تدل بما لا يدع مجالا للشك بأن المغرب هو أفقر ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية .
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2
28 - Marrokki الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:55
زوقوا و قولو المغرب زوين.كتصلحو و تعدلو غير منين اجيكم شي براني.اودي باز.
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2
29 - BOSH AYB الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:56
لماذا لاتستنفر سيدي سليمان السلطات عندما اهم بزيارتها أنا و عائلتي ؟؟
من يعرف الجواب يفقهني يرحمكم الله ...
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30 - mounir الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:56
كونو رجال وصلحو بلدكم خير متجي إمراء من أخيرة دنيا تصلح لي طروق ديالكم وفينك عثماني وحكومة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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31 - مول الكاميو الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:58
ههههه بغينها تزور المغرب كامل باش كل الطرقان تصلح....
الله ياخد الخق في هؤلاء المسؤولين لايعملون ألا بالنغيز ....بحال ...
حنا نتسناو مرور موكب ملكي او زيارة نجلة ترامب باش تصلح البلاد .....
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32 - هشام صبري الأربعاء 06 نونبر 2019 - 22:59
هذي غا بنتو . كون ترومب بيديه شنوا كانوا غيديرو. الله يعطينا وجهكم. واش ماشي من حق المواطن المغربي يشوف شوارع نقية بذون حفر.
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33 - قمة التخلف الأربعاء 06 نونبر 2019 - 23:00
أكبر دليل اننا كشعب لا نحترم أنفسنا .. مزوق من برا أش خبارك من الداخل
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34 - ismae الأربعاء 06 نونبر 2019 - 23:00
mdr povre Maroc !!! مسكين المغرب تنتظرون امراه كي تصلح لكم ما أفسدتم
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35 - Simmo الأربعاء 06 نونبر 2019 - 23:09
12 مليون يورو التي أعطيت لمنافسة ترامب السيدة هيلاري كلنتون للنساء المغربيات المعوزات لما منا مذلولين لهاته الدرجة. مذلولين بسبب سياسة حكامنا.
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36 - Omar الأربعاء 06 نونبر 2019 - 23:16
إخافو ما يحشمو والله أنا أتساءل وش هد المسؤلين عندهم شي دم في الوجه؟
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37 - Vianen الأربعاء 06 نونبر 2019 - 23:16
السلام عليكم للعبرة فقط والتعليق لكم.
أريد أن أشراككم قصة مسؤول كان كبير المنصب فصارأكبر في أعيننا. مسؤول يخدم المواطن في كل الأحوال لم يأخذ لا مقدم ولا مؤخر.
كان فيم جروينيوج يشغل سابقًا منصب عمدة بلدية فيانن الهولندية من عام 2011 إلى عام 2018. وقبل ذلك كان عضوًا في هيئة تنمية المجتمع في مدينة ووردن.
توقف فيم جروينيوج في نهاية العام الماضي كعمدة لبلدية فيانن بسبب إندماج بلدية فيانن مع بلديات مجاورة لتقريب الخدمات وترشيد النفقات. لم يكن يناسب ملفه الشخصي لشغل منصب العمدة الجديد وقرر الحصول على رخصة قيادته الكبيرة. منذ ذلك الحين يعمل كسائق حافلة في بلدية فيانن البلدة التى كان يشغل منصب العمد فيها. قال في وقت سابق في حديث مع الصحافة أثناء القيادة أشعر كأنني ملك الطريق.
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