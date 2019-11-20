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حافلات للنقل المدرسي تصل جماعات قروية بتزنيت

حافلات للنقل المدرسي تصل جماعات قروية بتزنيت
مصطفى البكار
الخميس 07 نونبر 2019 - 10:23

أشرف عامل إقليم تزنيت حسن خليل، أمس الأربعاء، على عملية توزيع حافلات للنقل المدرسي على جماعات قروية تابعة لنفوذ عمالة تزنيت.

وتأتي هذه المبادرة، التي تزامنت والاحتفالات المخلدة للذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، في إطار تنفيذ مقتضيات البرنامج الرابع للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة في محوره المتعلق بالدعم المدرسي.

وهمت هذه العملية، الممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جماعات تاسريرت وأملن وتيزغران وسيدي أحمد أوموسى واثنين أكلو وسيدي بوعبدللي.

تجدر الإشارة إلى أن حفل تسليم مفاتيح ست حافلات للنقل المدرسي عرف حضور الكاتب العام لعمالة تزنيت، ورئيس المجلس الإقليمي، وممثلين عن المصالح الخارجية، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية.

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