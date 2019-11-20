مشاريع صحية في ميدلت تناهز 4.5 ملايين درهم

هسبريس من الرباط

أشرف مصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، الأربعاء، على وضع حجر الأساس لثلاثة مشاريع تتعلق ببناء مراكز صحية من المستوى الأول مع السكن الوظيفي بجماعات أكوديم وتيزي نغشو وميبلاضن.

هذه المشاريع، التي خصص لها غلاف مالي يقدر بـ4.5 ملايين درهم، وتم تدشينها بمناسبة تخليد الذكرى الـ 44 للمسيرة الخضراء، تندرج في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.

وفي الإطار نفسه تم تقديم مجموعة من المشاريع إلى عامل الإقليم، وهي مشاريع في طور الإنجاز، وتهم بناء مركز صحي من المستوى الثاني مع سكنين وظيفيين بمركز جماعة زايدة، وتوسيع مركز تصفية الدم، وبناء سكن وظيفي بمركز بومية، وكذا تجهيز دار الأمومة بجماعة إملشيل.

وتنضاف إلى هذه المشاريع مشاريع أخرى تهم بناء ستة مستوصفات مع سكن للممرضين بمركز تيقاجوين بجماعة سيدي يحيى يوسف، وألمو أبوري بجماعة كرامة، وآيت العباس بجماعة النزالة، وكذا بدوار تعرعارت بجماعة أكوديم، ودوار آيت مرزوك بجماعة أنمزي، ودوار تامزغارت بجماعة إملشيل.