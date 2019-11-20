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كُتّاب وآراء
تدشينات بمناسبة ذكرى المسيرة في إقليم الرحامنة
تزامنا مع احتفالات الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، شهد إقليم الرحامنة تدشين مجموعة من المشاريع التنموية، أشرف عليها عامل الإقليم عزيز بوينيان بكل من بلدية ابن جرير، وجماعة بوشان وبلدية سيدي بوعثمان.
وأقدم المسؤول الأول على إقليم الرحامنة، بمعيّة عدد من المسؤولين والمنتخبين ورجال السلطة وفعاليات جمعوية، على تسليم مفاتيح خمس سيارات إسعاف لتعزيز القطاع الصحي، من تمويل المباراة الوطنية للتنمية البشرية، تم منح ثلاث منها لفائدة مديرية الصحة، وسيارتين لجمعيتي مركز تصفية الدم ببنجرير، وجمعية الثلاثي الصبغي بجماعة صخور الرحامنة.
كما تم بهذه المناسبة، وبدعم مالي من طرف المكتب الشريف للفوسفاط والمجلس الإقليمي للرحامنة، إعطاء انطلاقة الشطر الأول من مشروع ترفيهي رياضي سيتم تشييده في مدينة ابن جرير.
وشهدت جماعة بوشان القروية، يوم الثلاثاء الماضي، بدورها تدشينات بمناسبة عيد المسيرة الخضراء، حيث جرى إعطاء انطلاقة تهيئة مركزها، وذلك عن طريق رصد غلاف مالي إجمالي يقدر بـ12 مليون درهم؛ إذ سيتم العمل على تهيئة الأرصفة وتثبيت أعمدة الإنارة العمومية لتحسين جودة الإنارة، إلى جانب إنجاز فضاءات خضراء وأكشاك وملعب للقرب.
وعرفت زيارة العامل إلى جماعة بوشان القروية، والتي لها امتدادات بالصحراء المغربية، نقاشات بين ممثل الملك بالرحامنة والساكنة حول مجموعة من المشاكل التي تعاني منها، ليوجه تعليماته إلى السلطات المحلية والمنتخبين بضرورة التحرك وتوفير حاجيات المواطنين.
وعلى مستوى بلدية سيدي بوعثمان، تم في هذه المناسبة افتتاح وكالة للخدمات تابعة للمكتب الوطني للكهرباء، من أجل تقريب الإدارة من المواطنين الذين كانوا يضطرون للتنقل من جماعات الرحامنة الجنوبية صوب ابن جرير.