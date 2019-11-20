مركز "سيدي الطيب" التربوي يرى النور باشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

بالجماعة الترابية آيت اعميرة، ضواحي اشتوكة آيت باها، تم تدشين المركز السوسيو-تربوي "سيدي الطيب"، الخميس، وهو مشروع بلغت تكلفة إنجازه ما يناهز 120 مليون سنتيم، ويهدف إلى تقريب عدد من الخدمات إلى فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتكوين النساء في عدة حرف، وتعليم الصغار.

ابراهيم وجان، رئيس فدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة باشتوكة آيت باها، قال في تصريح لهسبريس إن "المركز السوسيو-تربوي سيدي الطيب تم إحداثه بمساهمة عدد من الشركاء، ضمنهم مبادرة التنمية البشرية، فدرالية ذوي الاحتياجات الخاصة، جمعية الخير خربة سيدي الطيب، جماعة آيت اعميرة، مؤسسة أومبوريو فيردي، التعاون الوطني، وشركاء آخرين".

وأضاف المتحدّث أن المشروع "انخرطت فيه فدرالية ذوي الاحتياجات الخاصة عبر إبداء الملاحظات في التصاميم ومتابعة الأشغال مع باقي الشركاء، ومن خلال انتقاء الأطر الإدارية والتربوية وشبه الطبية، حيث سيُقدم خدمات مهمة، كالترويض الحركي والنطق، المواكبة النفسية، الأنشطة التربوية، إلى جانب خدمة النقل، كما سيُساهم في تقريب تلك الخدمات إلى فئات عريضة من هذه الشريحة".

من جهته، قال رئيس الجماعة الترابية لآيت اعميرة، علي البرهيشي: "بمناسبة احتفالات الشعب المغربي بذكرى المسيرة الخضراء، جرى إعطاء الانطلاقة لعمل المركز السوسيو-تربوي سيدي الطيب، الذي يحتوي على طابقيْن، الأرضي خُصص للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، والطابق العلوي تستغله جمعية تمونت الخير الخربة سيدي الطيب، التي منحت العقار لتشييد المركز، وذلك في أنشطة متعددة لفائدة الساكنة المحلية، لاسيما الأطفال والنساء".

وحضر حفل التدشين، الذي تم بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء، السلطات المحلية بباشوية آيت اعميرة، إلى جانب رئيس الجماعة الترابية والمنتخبين، والفاعلين الجمعويين المحليين، وفدرالية جمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة باشتوكة آيت باها، وممثلين عن مؤسسة أمبوريو فيردي.