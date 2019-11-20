حزمة مشاريع تنموية بورزازات في ذكرى المسيرة

محمد ايت حساين من ورزازات

بمناسبة تخليد الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، جرى الخميس، تسليم وحدات طبية وسيارات إسعاف، وتدشين العديد من المشاريع التنموية بعدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم ورزازات.

وفي هذا الإطار، قام عامل إقليم ورزازات، عبد الرزاق المنصوري، بتسليم مفاتيح ثلاث وحدات طبية متنقلة لفائدة المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة مهداة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي يقدر بـ 5.2 مليون درهم، وتسليم مفاتيح ثلاث سيارات إسعاف لفائدة جماعات سيروا، ووسلسات، وتندوت، من طرف المبادرة ذاتها، بغلاف مالي إجمالي يقدر بـ 1.5 مليون درهم.

كما أشرف العامل على تدشين مركز استقبال الأطفال الصبغيين والذهنيين بمدينة ورزازات، المنجز بغلاف مالي يقدر بحوالي 8.7 ملايين درهم، ساهمت فيه المبادرة بأزيد من 5.7 ملايين درهم.

وبالجماعة الترابية إدلسان، أشرف عامل إقليم ورزازات على تدشين مركب سوسيو-رياضي صنف (C)، ووضع الحجر الأساس لبناء مركب سوسيو-رياضي صنف (C) أيضا بالجماعة الترابية توندوت.

وبالجماعة ذاتها، تم تدشين وحدة للتعليم الأولي بدوار تنزار، أنجز ضمن مشروع هم ثلاث وحدات للتعليم الأولي في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بغلاف مالي يقدر بحوالي 750 ألف درهم، فيما أشرف المسؤول الإقليمي ذاته على تدشين القسم الداخلي للثانوية الإعدادية إمينولاون بدوار بور الرمان.

وحضر حفل تدشين هذه المشاريع قائد الحامية العسكرية بورزازات، ورئيس الأمن الجهوي، والقائد الجهوي للدرك الملكي، وعدد من رؤساء المصالح الخارجية، ومنتخبون.

وقام عبد الرزاق المنصوري، عامل إقليم ورزازات، مساء الأربعاء بقصر المؤتمرات بمدينة ورزازات، بتوشيح مفتش تربوي وإطار بالجماعة الترابية لورزازات بوسامين ملكيين من الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة والدرجة الثانية، كما تم الإنصات إلى الخطاب الملكي بحضور جميع المسؤولين الترابيين والمنتخبين والعسكريين والقضائيين، وفعاليات المجتمع المدني.