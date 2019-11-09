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كُتّاب وآراء
إنهاء مشكل انقطاع تلامذة "تنكارف" عن الدراسة
تمكنت سلطات بني ملال من التوصل إلى حل ينهي حالة انقطاع تلاميذ تنكارف عن الدراسة خلال الموسم الحالي، حيث وافق ممثلو الساكنة على مباشرة أبنائهم للدراسة فور انتهاء العطلة الحالية، أي ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.
جاء ذلك على إثر اجتماع ترأسه خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، في إطار تتبعه لوضعية التمدرس بدوار تنكارف التابع لجماعة بوتفردة بإقليم بني ملال، وهو الاجتماع الذي أخذ بعين الاعتبار المعايير المعتمدة في إحداث المؤسسات التعليمية، وأكد على حق التلاميذ في التمدرس.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع ذاته، الذي حضره النواب البرلمانيون بالإقليم والسلطات المحلية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي للتربية والتكوين وممثلو ساكنة دواوير تنكارف، تغزوت وتزكات، على إحداث نواة للثانوي الإعدادي بدوار تنكارف ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2020-2021، على أن تنطلق الدراسة بالمستويين الأولى والثانية إعدادي، ويستمر ذلك لموسمين دراسيين متتاليين، وإرجاء السنة الثالثة للموسم الدراسي 2022-2023.