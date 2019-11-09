24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

09/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2307:5113:1616:0718:3219:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. تحذير .. أمراض الغدة الدرقية تنذر بمنع حدوث الحمل (5.00)

  2. تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب (5.00)

  3. "مافيا الريع" تعيد نشطاء سوس إلى الاحتجاج بالبيضاء ضد الرحل (5.00)

  4. أوالحاج .. العقل الخارق (5.00)

  5. معيار الفواحش الظهور والخفاء وليس الفضاء الخاص والعام (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | إنهاء مشكل انقطاع تلامذة "تنكارف" عن الدراسة

إنهاء مشكل انقطاع تلامذة "تنكارف" عن الدراسة

إنهاء مشكل انقطاع تلامذة "تنكارف" عن الدراسة
حميد رزقي من بني ملال
السبت 09 نونبر 2019 - 05:10

تمكنت سلطات بني ملال من التوصل إلى حل ينهي حالة انقطاع تلاميذ تنكارف عن الدراسة خلال الموسم الحالي، حيث وافق ممثلو الساكنة على مباشرة أبنائهم للدراسة فور انتهاء العطلة الحالية، أي ابتداء من يوم الأربعاء المقبل.

جاء ذلك على إثر اجتماع ترأسه خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة عامل إقليم بني ملال، في إطار تتبعه لوضعية التمدرس بدوار تنكارف التابع لجماعة بوتفردة بإقليم بني ملال، وهو الاجتماع الذي أخذ بعين الاعتبار المعايير المعتمدة في إحداث المؤسسات التعليمية، وأكد على حق التلاميذ في التمدرس.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع ذاته، الذي حضره النواب البرلمانيون بالإقليم والسلطات المحلية ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمدير الإقليمي للتربية والتكوين وممثلو ساكنة دواوير تنكارف، تغزوت وتزكات، على إحداث نواة للثانوي الإعدادي بدوار تنكارف ابتداء من الموسم الدراسي المقبل 2020-2021، على أن تنطلق الدراسة بالمستويين الأولى والثانية إعدادي، ويستمر ذلك لموسمين دراسيين متتاليين، وإرجاء السنة الثالثة للموسم الدراسي 2022-2023.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.