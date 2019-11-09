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هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هذه توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب
هسبريس - و.م.ع
السبت 09 نونبر 2019 - 06:05

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، أن تتميز الحالة الجوية بشكل عام، اليوم السبت، بطقس بارد نسبيا فوق المرتفعات والهضاب العليا خلال الصباح والليل، فيما ستكون السماء غائمة جزئيا بمنطقة البوغاز. أما بباقي جهات المملكة، فسيبقى الطقس مستقرا مع سماء صافية إلى قليلة السحب.

وخلال الصباح والليل، سيلاحظ تشكل بعض السحب المنخفضة وكتل من الضباب بالقرب من السواحل، مع هبوب زوابع رملية محلية وخفيفة فوق الأقاليم الجنوبية.

وستكون الرياح معتدلة وستهب شمالية شرقية بالأقاليم الجنوبية وضعيفة من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومتقلبة في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين -02 و03 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 04 و10 درجات بالسايس والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 11 و16 درجة بباقي المناطق.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 11 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و23 درجة بالواجهة المتوسطية والسايس ومنطقة طنجة والسهول الشمالية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 24 و31 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيحان إلى هائج شرق الواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان الى هائج ما بين طنجة والمهدية، وقوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان ما بين سيدي إفني وطرفاية، وهائج إلى قوي الهيجان بالجنوب.

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