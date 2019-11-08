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الرئيسية | جهات | "هفوة خطيرة" توقف مندوب الصحة بإقليم صفرو

"هفوة خطيرة" توقف مندوب الصحة بإقليم صفرو

"هفوة خطيرة" توقف مندوب الصحة بإقليم صفرو
ياسين أوشن
الجمعة 08 نونبر 2019 - 17:27

أوقف خالد أيت طالب، وزير الصحة، عبد السلام البقالي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بإقليم صفرو، عن العمل بعد تقرير المديرية الجهوية لجهة فاس مكناس حول مظاهر الإخلال في تسيير شؤون مندوبية الصحة بإقليم صفرو، وعلى خلفية، أيضا، واقعة الولادة بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.

وجاء في الرسالة، التي وجّهها وزير الصحة إلى المندوب الإقليمي تحت إشراف المدير الجهوي للصحة بولاية جهة فاس-مكناس، "أنني قررت توقيفكم احتياطيا عن العمل دون إيقاف راتبكم، عملا بمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، بسبب ارتكابكم هفوة خطيرة".

وزادت الرسالة نفسها، التي اطلعت عليها هسبريس، أنه "يتعين عليكم التوقف عن العمل فور توصلكم بهذه الرسالة؛ في انتظار مثولكم أمام المجلس التأديبي، وعلى السيد المدير الجهوي للصحة بولاية جهة فاس-مكناس التعجيل بتبليغ مديرية الموارد البشرية بمحضر التوقف عن العمل يحمل آخر عنوان شخصي لكم، مشفوعا بنسخة من هذه الرسالة تحمل على هامشها توقيعكم متبوعا بتاريخ التوقيع".

وأوردت الرسالة عينها أن "تاريخ توقفكم عن العمل يجب أن يطابق تاريخ توصلكم بهذه الرسالة، ثم عرضكم على لجنة البحث التمهيدي بعد الإدلاء باستفساراتكم الكتابية حول ما هو منسوب إليكم وإحالة الملف كاملا على أنظار المجلس التأديبي المختص في أقرب الآجال".

تجدر الإشارة إلى أن حادثة ولادة امرأة قروية في ساحة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس خلقت ضجة في قطاع الصحة، لاسيما بعدما انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يبين الوضعية اللاإنسانية التي وضعت فيها القروية حملها؛ وهو الحادث الذي عجل بإيفاد وزير الصحة لجنة، بغية فتح تحقيق حول الحادث وملابساته، انتهى بتوقيف المندوب الإقليمي بصفرو عن العمل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - az23 الجمعة 08 نونبر 2019 - 18:49
بصحة الكونجي التوقيف عن العمل مع عدم توقيف الراتب. خاص يكون العكس توقيف الراتب و والاستمرار في العمل. و ماذا من بعد؟ الضحك على الذقون
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23
2 - amin sidi الجمعة 08 نونبر 2019 - 19:08
سلام. خاص ايتوقفو المناديب بجوجهم نتاع صفرو وفاس .على حقاش هما الي كانو كيلعبو كرة الطاولة .بالسيدة الحاميل .واحد كيرمها لواحد .حتى لوزير مشي هو وزير عيل باش ايطرد الناس .راه المشتشفيات هما الي مراض يادوكتور .؟
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4
3 - متتبعة الجمعة 08 نونبر 2019 - 19:09
العقوبة هي العمل بدون أجر ، ماااشي أجر بدون عمل هذي راها مكافأة . على من كضحكوا فهاذ لبلاد على من
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4
4 - doterti الجمعة 08 نونبر 2019 - 19:11
يجب محاكمته في الجنايات شي 15عام مع الأعمال الشاقة ليكون عبرة لامتاله من الأطباء والممرضين الذين يتاجرون بارواح المقهورين بذون احساس ولا شفقة همهم الوحيد جمع الاموال وتكديسها
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5
5 - azrou999 الجمعة 08 نونبر 2019 - 19:31
De toutes les façons cet établissement n’a de la santé que le nom de l’hôpital.
si vous avez des connaissances vous êtes pris en charge immédiatement sans ça ce n’est
Pas la peine d’y’aller.
Bref,c’est le cas malheureusement de l’administration au Maroc.
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0
6 - متتبع مغربي الجمعة 08 نونبر 2019 - 19:36
هذه الاخلالات بصحة وحياة المواطنين منتشرة في جميع مستشفيات المملكة حيث دائما نسمع ونرى مثل هذه الحالة مرة في الريصاني بالرشيدية ومرة بالقصر الكبير ومرة العرائش ومرة بصفرو وفاس إذن هذه ظاهرة سائدة لو عوقب المسؤول الاول عن هذه الحوادث في أول مرة لما تجرأ الاخرون عن مثلها ولكن عندما لم تعاقبوا وتحاسبوا اي مسؤول بالصحة عما اقترفه وتقدموه للقضاء كجميع المواطنين كما فعلتم الآن فيعيد الكرة ويعيد نفس الأخطاء وكذلك تشجيع للآخرين على عدم المبالات والاهتمام بصحة حياة المواطنين. ألا يحصلون على اجرتهم في نهاية كل شهر أم انهم يشتغلون ببلاش إنهم يتاجرون بصحة وحياة المواطنين فقطاع الصحة كله الخاص والعام يعرف عدة اختلالات ومشاكل يجب عليكم سيادة الوزير حلها وإصلاحها كما بدأها السيد الوردي ووقفوا ضده.
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