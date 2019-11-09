24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|9
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:23
|07:51
|13:16
|16:07
|18:32
|19:49
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تحذير .. أمراض الغدة الدرقية تنذر بمنع حدوث الحمل
- هُوة الطبقية بين الفقراء والأغنياء تشعل موجة احتجاجات في العالم
- تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب
- تأخر أداء الشركات للفواتير يصل الموردين الأجانب
- "الإهمال" يحول منتزها إلى مكان مهجور بورزازات
تقرير رسمي يسجل تقلص مساحات زراعة "الحشيش" شمال المغرب (5.00)
معيار الفواحش الظهور والخفاء وليس الفضاء الخاص والعام (5.00)
- سلطات السعودية تُحيل "حمد الله" إلى التحقيق وتمنع مُغادرته البلاد - (101)
- موريتانيا: حان الوقت لإنهاء النزاع في الصحراء .. ولسنا متفرجين - (71)
- المغربي يوسف العزوزي يتوج بلقب أفضل مخترع في العالم العربي - (69)
- الرميد يشبّه فرنسا بحركة طالبان الأفغانية في مجال الحريات الفردية - (51)
- الخلفي: الصحراء كانت أمازيغية .. والبحث العلمي يواجه الانفصال - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
شاهدة تقدم روايتها في ملف "التحرش الجامعي"
قالت الشاهدة "ابتسام، د" في ملف "التحرش الجامعي" بالمحمدية، الذي توبع فيه أستاذ بكلية الحقوق قبل أن تبرئه المحكمة الابتدائية، إن تقرير الخبرة العلمية، التي أجريت بناء على تعليمات النيابة العامة، جاء سلبيا ولم تتضمن نتائجه عدم تواجدها بالمحمدية بتاريخ الواقعة ولا تواجدها بمدينة الدار البيضاء.
وأشارت الشاهدة في بيان لها، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن التقرير "لم ينسب إليها أي تناقض أو تصريحات كاذبة"، مضيفة أنه كان مفيدا لها لكونه "لم يعتمد على الهاتف أو الشريحة التي كانت لها بتاريخ الواقعة 10 يوليوز 2018، بل اعتمدت شريحة هاتف أخرى اقتنتها بتاريخ 28 يوليوز 2018، وهذا موثق بمحضر الضابطة القضائية ومحاضر الجلسات".
وحسب المصدر نفسه، فإن متابعة الشاهدة، التي مثلت الاثنين الماضي أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع، في حالة سراح من طرف وكيل الملك، "لم تؤسس على تقرير الخبرة العلمية، بل أسست على شهادة شهود سبق استبعاد شهادتهم من طرف المحكمة الابتدائية بالمحمدية واعتماد شهادة الشاهدة لحقيقتها".
ولفت المصدر نفسه الانتباه إلى أن "شهادة الشاهدة هي شهادة قوية ومنتجة وتشكل حقيقة فاصلة في مجريات الواقعة التي تعرضت لها الطالبة الضحية".
وسبق للمحامي محمد الحسين كروط أن قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عقب صدور الحكم الذي قضى ببراءة موكله الأستاذ الجامعي من تهمة التحرش: "هذا الحكم، خصوصا في جانب الإيذاء، لم ينصفنا لأن الواقعة غير ثابتة، والشاهدة لم تكن موجودة في المكان، والشهود شهدوا بتواجدها لوحدها".
وكانت المحكمة الابتدائية بالمحمدية قد قضت في يوليوز الماضي بتبرئة الأستاذ الجامعي المتهم بالتحرش الجنسي بإحدى طالباته في سلك "الماستر" بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة نفسها.