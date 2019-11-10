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الرئيسية | جهات | سائقو سيارة الأجرة يطالبون السلطات بوقف تطبيقات "النقل السري"

سائقو سيارة الأجرة يطالبون السلطات بوقف تطبيقات "النقل السري"

سائقو سيارة الأجرة يطالبون السلطات بوقف تطبيقات "النقل السري"
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 10 نونبر 2019 - 20:00

في وقت غادرت شركة "أوبر" المختصة في النقل عن طريق التطبيقات الذكية، مازال سائقو سيارات الأجرة بالدار البيضاء يواصلون معركتهم لمواجهة شركات أخرى تشتغل بالطريقة نفسها وباتت منافسا لهم.

مهنيو قطاع سيارات الأجرة وجهوا رسالة جديدة إلى السلطات بكل من وزارة الداخلية على الصعيد المركزي وكذا ولاية جهة الدار البيضاء سطات، من أجل التدخل لوقف هذه الشركات "الوهمية"، حسب تعبيرهم.

وشدد المهنيون، عبر نقابة الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، على أن مصالح وزارة الداخلية "تأخذ موقف المتفرج رغم كون ظاهرة النقل السري عبر التطبيقات الإلكترونية غير قانونية وتجب معاقبة مرتكبيها".

وحسب الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، مصطفى الكيحل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن السلطات بالعاصمة الاقتصادية ترفض محاورة المهنيين والجلوس إلى طاولة النقاش حول هذه التطبيقات الذكية وغيرها من الملفات الخاصة بالقطاع.

وأوضح المسؤول النقابي أن "معركة المهنيين مع هذه التطبيقات التي تشتغل في النقل السري، مثلها مثل باقي الوسائل، لن تتوقف"، وزاد: "على السلطات الوصية على القطاع محاربة الظاهرة وليس اتخاذ موقف الصمت الرهيب مما يجري في المجال".

وبينما أعلنت شركة "أوبر" السنة الماضية إنهاء العمل بالمغرب، فإن شركات أخرى لازالت تشتغل في مدن المملكة، وتنافس قطاع سيارات الأجرة بشكل كبير، الأمر الذي ألحق حسب نقابات مهنية أضرارا عديدة بالمهنيين بسبب المنافسة "غير الشريفة".

وأمام حدة منافسة هذه التطبيقات الذكية لسائقي سيارات الأجرة، قامت هيئات نقابية بعقد شراكات مع شركات فرنسية مختصة في التطبيقات الذكية، على رأسها شركة "اييتش"، لمنحهم خدمة يطلق عليها "الطاكسي فيديك"، من شأنها أن تسهل تواصل الزبناء مع أصحاب سيارات الأجرة على غرار باقي التطبيقات.

وكان الوالي السابق لجهة الدار البيضاء سطات خالد سفير وجه كتابا إلى النيابة العامة بابتدائية عين السبع ضد شركات تشتغل بواسطة التطبيقات الذكية، يطلب منها اتخاذ المتعين في حق من يقومون بالوساطة في النقل.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - maghribi qohhh الأحد 10 نونبر 2019 - 20:31
ممارساتكم وتعنتكم من جعل الزبناء يشجعون التطبيقات الذكية ..أنتم من تستحقون الغياب عن الساحة كونكم لا تحترمون الزبون ولا تساعدونه على التنقل . كما أنكم تفرضون شروطكم وتتخلوا على المواطن في ساعة الدروة ..على السلطات الوصية أن تسجب رخصة الثقة من كل سائق طاكسي لا يحترم المهنة ويترك المواطن واقفا وهو يمر من أمامه رافضا نقله ..خاصة اذا كان مرافقا لصديقه او زوجته او ابنه ... الصرامة ثم الصرامة مع سائقي الطاكسيات ..ها أنتم سترون تعليقات القراء هل هي معكم ام مع التطبيقات الذكية التي تساعد المواطن وتلبي رغباته .
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99
2 - Amine_Madrid الأحد 10 نونبر 2019 - 20:31
اصحاب سيارات الأجرة بالدارالبيضاء لا يحترمون القانون و لا التسعيرة و يفرضون عليك الوجهة!!!! بلاد السيبة بمتياز !!!
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77
3 - الصالحي الأحد 10 نونبر 2019 - 20:37
هاد الناس ديال الطاكسيات وجوهوم قاصحين .انا كانبغي نشد طاكسي ملي كايعرف بلي الوجهة لي غادي ليها فيها الزحام كايرفض .الناس لي كيبغيو يشدو طاكسي كبير كايشدو الصف كاين لي كيتسنا فالصف ساعتين .غير قولو لي الى عندكم ضمير واش كايعجبكم الحال تشوفو مواطنين كايتكرفصو راه حشومة هادشي لي كاديرو
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70
4 - samlali الأحد 10 نونبر 2019 - 20:40
على الجهات المسؤولة اتخاذ عقوبات سارية المفعول ضد سائقوا سيارات الأجرة الذين لا يعيرون اهتماما للمواطنين و يتسببون له في كوارث جمة
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71
5 - المتتبع الأحد 10 نونبر 2019 - 20:43
هذه هي المعلوميات كم من نعمة فيها نقمة اي كان لا يمكن له تتبع كل التطبيقات ومنعها لان اي شخص كيفما كان نوعه له قدر من المال ويريد استثماره يمكن له شراء 10 سيارات ويتصل باي مهندس دولة معلوماتي يمده بتطبيق لا يتعدي 5.000.00 درهم يشغل العشر سيارات بسايقيها مع معارفه في العمل او العايلة او الاقربين القضية من السهل بمكان
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6
6 - Man From Other World الأحد 10 نونبر 2019 - 20:43
اذا استمر المغرب في بناء سد امام المد التكنلوجي. فذلك السد لن يستطيع مقاومة الارتفاع الهائل في التكنلوجيا القادمة و سيتحطم ذلك السد و سيبلع معه كل المتخلفين الذين استحلوا اقتصاد الريع و المدخول السهل.
و النتيجة بدأت تظهر مهن كثيرة للمغاربة اندثرت و اخرى تندثر دون تعويض لها في المغرب بسبب التعليم المتأخر و العقلية القديمة.
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14
7 - مغربي الأحد 10 نونبر 2019 - 20:47
عجيب عجيب ! والله يحفضنا من وجهكوم !!! بغيتو القانون غير على الغير , ؤنتوما بلاش ,
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17
8 - الشعب الأحد 10 نونبر 2019 - 20:50
الشعب يطالب بالغاء المؤذونيات ,,,و فتح السوق للمنافسة
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20
9 - ولد زروال الأحد 10 نونبر 2019 - 20:50
السلام عليكم
مالين الطاكسيات باغين الساحة تخوا ليهم باش يديروا مابغاو فالمواطن المقهور .
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10 - مغربي الأحد 10 نونبر 2019 - 20:52
العولمة و التحضر و محاربة البطالة يقتضي السماح بالتطبيقات الذكية و تفعليها مع احترام الجودة و المصداقية .
المأذونيات اكبر دليل على عدم تطبيق الديمقراطية كيف يعقل مواطن يحصل على مأذونية دون غيره .
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12
11 - Said الأحد 10 نونبر 2019 - 20:53
المواطن له الحق ان يختار أين يذهب
لوبيات الطاكسي آت قتلوا المواطن
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7
12 - عبار سبيل يوميا الأحد 10 نونبر 2019 - 20:54
المواطن يطالب بالمزيد من النقل السري .لانه الوحيد اللذي يلبي حاجيات الراكب . في ضل غطرسة أرباب سيارات الاجرة و استبدادهم في اختيار وجهتهم.
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13
13 - الحدأة الأحد 10 نونبر 2019 - 20:57
المواطن هو الذي يختار الوسيلة التي تناسبه في التنقل.
ليس كأصاب الطاكسيات الذين يفرضون أنفسهم على الشعب و يفرضون عليهم حتى الوجهة و الثمن بالقوة دون التحدث عن الهندام و النضافة و حسن الخلق.
الفرق شاسع بينهم و بين تطبيق كريم أتركو الزبائن تختار ما تشاء
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14 - Observateur الأحد 10 نونبر 2019 - 20:58
النقل السري الحقيقي لا علاقة له بالتطبيقات، هو ينقل الطبقة الكادحة التي لا تستطيع مواجهة جشعكم و تحايلكم على القانون، اما مستعمل التطبيقات الذكية فهم غالبا من الطبقة الوسطى التي لها حلول أخرى اكثر ايلاما لكم، مثلا vovoiturage و غيره من المجموعات التي يتم أحداثها كل يوم على وسائل التواصل، الخلاصة انكم مهنة من الماضي و عليكم زيارة بعض الدول لكي تعلموا
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9
15 - مغربي الأحد 10 نونبر 2019 - 20:58
أغلب سائقي سيارات الأجرة لم يكونوا على قدر "رخصة الثقة" التي منحتها لهم الدولة، بدءا من سلوكهم الشنيع مع الزبناء، وصولا إلى استهتارهم بأرواح المواطنين و جشعهم القبيح و عدم احترامهم لقانون سيارات الأجرة و قانون السير؛ و يأتي هذا في سياق سببين اثنين: أولا، كون شرطة المرور تتساهل بالواضح معهم، دون أدنى تدخل او تطبيق للقانون؛ ثانيا، كونهم يعانون من ارتفاع قيمة الروسيطة، و بالتالي فعل أي شيء لتحقيق الراتب الزائد.
إذا تدخلت الدولة لإزالة تطبيقات النقل، سيكون ذلك في صالح سائقي طاكسيات، لكنه سيضر بأكثر من 20 مليون مواطنة و مواطن يعتمدون النقل العمومي في حياتهم اليومية، الى مقرات عملهم، و ختى في الحالات الطارئة كالذهاب الى المستشفى أو الصيدلية.
على الدولة أن تختار بين ترسيم شركات النقل، أو إعادة هيكلة قطاع سيارات الأجرة عن طريق إعادة النظر في رخص الثقة و سحبها من كل من لا يستحق.
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8
16 - عثمان الأحد 10 نونبر 2019 - 20:59
واحدة مرة . زاد عليا جوج دراهم و طفى كونتور . كان بتمنة دراهم و قال عشرة دراهم . خرجت فيه عينيا و بقى تيضحك و تيدير هبل تربح . قلت في خاطري الله يسامح . عاد لمتيهز العيالات و تيزيد عليهم و تيغوت عليهم
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6
17 - متابع بيت الأحد 10 نونبر 2019 - 21:01
اصحاب الطاكسيات اكترهم مجرمين يحتقرون البناء لو لم تكن الضرورة لما ركب معهم احد ماشي شغلهم شركات التطبيقات هما ديما متعجرفين جوج ركاب ما يوقفوش مراة مسنة ما يوقفوش عندك امتعة ما يوقفوش يكترو الطاكسيات الكبار ويمشيوا ينعسوا الطاكسيات الصغار المجرمين.
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6
18 - مواطن2 الأحد 10 نونبر 2019 - 21:01
سائقو الطاكسيات انعدم فيهم الحياء وغاب المنطق في كل ما يقولونه.السؤال الذي يطرح = هل الشركات المنافسة تعمل بالمجان ؟ طبعا لا يمكن ذلك.وهي تعمل لتربح......بوسائل حضارية ......وبمركبات حديثة تتوفر فيها كل الشروط...وبسائقين في المستوى...فعن اية منافسة يتحدث هؤلاء القوم الذين لا يتوفرون على ابسط شروط سائقي الطاكسيات.واخص بالذكر سيارات الاجرة الصغيرة.عن اية منافسة يتحدثون وكل المغاربة يرفضون معاملاتهم الغير اللائقة..عن اية منافسة شريفة يتحدثون وهم لا يعرفون شيئا عن الاخلاق وحسن المعاملة وقد الفوا النهب .باجماع المغاربة في كل مدن المغرب يتبين ان سائقي الطاكسيات في المغرب لا يحترمون ادنى شروط المهنة ويتصرفون - لكثرتهم - كما يحلو لهم.والمؤسف انهم يستفيدون من دعم لا وجود له في العالم كله.ويطالبون من الدولة ان تتآمر معهم على الترخيص لهم بنهب المواطنين وعدم مؤاخذتهم...انهم كارثة على المغاربة وعلى البلاد كلها.
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6
19 - Faer الأحد 10 نونبر 2019 - 21:01
اصحاب سيارات الأجرة الصغيرة عديمي الاخلاق الاسبوع الفارط شتمني بعنصرية .يجب على السلطة الا تمنح الرخصة لمن هب ودب
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20 - راكب الأحد 10 نونبر 2019 - 21:02
ما يعرفه هذا الميدان من تسبب في جميع مدن وأقاليم المغرب هو ناتج عن جشع وقلة اذب بعض المتسلطين على المهنة كل من باع بقرة دخل المجال .وأصبحت سائقين مهنيين وهم شمكارة قطاع طرق لا لباقة ولا هندام تدخين الممنوعات والكلام النابي.
مثال حي بالرباط باب الحد فوضى امام الشرطي وهو يراقب الهمزات.
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2
21 - Amine الأحد 10 نونبر 2019 - 21:06
المرجو من السلطات تشجيع شركات النقل الذكي و الدفع بالتكنلوجيا إلى الامام فهي الوسيلة الوحيدة لركب التطورات و تقدم الأمة و المرجو اتخاد قرارات زجرية في حق مافيا الطاكسيات و سائقي كل أنواع الطاكسيات و مراقبة أسعار كل المحطات التي تضاعف التسعيرات على حساب الشعب . و نرجو وقف تسليم الگرايم لعدم وجود الشفافية و المصداقية. و نرجوو و نرجوو...
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4
22 - El-Amri الأحد 10 نونبر 2019 - 21:09
على الدولة القيام بمعاقبة سائقي الطاكسيات الذين لا يحترمون القانون. هؤلاء لا يفكرون إلا في مصلحتهم ويسيؤون معاملة الزبون وقد أصبحوا يفرضون قوانينهم على الدولة.
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23 - zebio الأحد 10 نونبر 2019 - 21:10
Ont veux bien avoir de plus emplus des sociétés des taxis aux maroc pour la concurrence
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24 - ولد الشعب الأحد 10 نونبر 2019 - 21:12
المشكل ماشي هو واش طاكسيات او التطبيقات, راه باين بالواضح أن الحل د النقل ف المغرب هو السماح للتطبيقات بالعمل. المشكل هو انك تطلب سيارة كريم, يجيك طاكسي. الزبون اصلا تيليشارجا التطبيق لانك نتا ا مول الطاكسي ماكاتستحقش و مامزيانش, باش ف الاخير يطلب سيارة ف التطبيق تجي جاي نتا ؟؟؟
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25 - مهتم الأحد 10 نونبر 2019 - 21:17
غريب امركم يا اصحاب الطاكسيات.
لو كنتم تتمون عملكم على احسن وجه لترون كل المواطنين في جانبكم. و لكن للاسف همكم الوحيد هو الريح و لو على ظهر المواطن. لا احترام للتسعيرات و لا احترام للفوانين و من فوق كل هذا اصبحتم تختارون الوجهات بدل المواطنين.
اتمنى لو كل تطبيقات العالم تجد لها مكانا في السوق المغربية و للمواطن الاختيار كما في كل دول العالم.
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26 - ما تصليو ما تععطيو هايضورة... الأحد 10 نونبر 2019 - 21:18
صحاب الطاكسيات باغين يبقاو حاكمين المواطن في قبضتهم و مايتلقالوش البديل فوسائل النقل باش هوما يبقاو محتاكربن السوق. ولكن المشكل فالنظام ماشي فمول الطاكسي. تلقى مول الڭريمة ناعس فالدار مع راسو ولا مكيحيدش التسبيح من يدو و فارد على السائق يجيب ليه نفس المدخول يوميا، ممسوقش وعايش من الريع. من طبيعة الحال تلقا صحاب الطاكسيات كايكلو فبعضياتهم وفالمواطن. لأن المنظومة فاسدة ونفس المشكل فجميع أنواع الڭريمة من طاكسي صغير كبير، الكار حتى للڭريمة ديال الصيد البحري. وحدين عايشين فابور بالريع على ظهور الناس و اللي خدامين فيها مقاتلين بيناتهم ومع المواطن... هذا هو المشكل الحقيقي.
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27 - زبون الأحد 10 نونبر 2019 - 21:34
صحاب الطاكسيات كايتحداو الدولة و باغيين يفرضو شي حاجة مايمكنش تكون. راه كاين مجتمع أ الشريف، و المجتمع ماباغيكوومش، و كايطالب الدولة باش تشجع شركات النقل الأخرى و تعيد النظر فيكوم نتوما، لأن المواطن دوز معاكوم العذاب قبل من هاد التطبيقات
الحمد لله لنعمة التكنولوجيا
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