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كُتّاب وآراء
سائقو سيارة الأجرة يطالبون السلطات بوقف تطبيقات "النقل السري"
في وقت غادرت شركة "أوبر" المختصة في النقل عن طريق التطبيقات الذكية، مازال سائقو سيارات الأجرة بالدار البيضاء يواصلون معركتهم لمواجهة شركات أخرى تشتغل بالطريقة نفسها وباتت منافسا لهم.
مهنيو قطاع سيارات الأجرة وجهوا رسالة جديدة إلى السلطات بكل من وزارة الداخلية على الصعيد المركزي وكذا ولاية جهة الدار البيضاء سطات، من أجل التدخل لوقف هذه الشركات "الوهمية"، حسب تعبيرهم.
وشدد المهنيون، عبر نقابة الاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، على أن مصالح وزارة الداخلية "تأخذ موقف المتفرج رغم كون ظاهرة النقل السري عبر التطبيقات الإلكترونية غير قانونية وتجب معاقبة مرتكبيها".
وحسب الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، مصطفى الكيحل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإن السلطات بالعاصمة الاقتصادية ترفض محاورة المهنيين والجلوس إلى طاولة النقاش حول هذه التطبيقات الذكية وغيرها من الملفات الخاصة بالقطاع.
وأوضح المسؤول النقابي أن "معركة المهنيين مع هذه التطبيقات التي تشتغل في النقل السري، مثلها مثل باقي الوسائل، لن تتوقف"، وزاد: "على السلطات الوصية على القطاع محاربة الظاهرة وليس اتخاذ موقف الصمت الرهيب مما يجري في المجال".
وبينما أعلنت شركة "أوبر" السنة الماضية إنهاء العمل بالمغرب، فإن شركات أخرى لازالت تشتغل في مدن المملكة، وتنافس قطاع سيارات الأجرة بشكل كبير، الأمر الذي ألحق حسب نقابات مهنية أضرارا عديدة بالمهنيين بسبب المنافسة "غير الشريفة".
وأمام حدة منافسة هذه التطبيقات الذكية لسائقي سيارات الأجرة، قامت هيئات نقابية بعقد شراكات مع شركات فرنسية مختصة في التطبيقات الذكية، على رأسها شركة "اييتش"، لمنحهم خدمة يطلق عليها "الطاكسي فيديك"، من شأنها أن تسهل تواصل الزبناء مع أصحاب سيارات الأجرة على غرار باقي التطبيقات.
وكان الوالي السابق لجهة الدار البيضاء سطات خالد سفير وجه كتابا إلى النيابة العامة بابتدائية عين السبع ضد شركات تشتغل بواسطة التطبيقات الذكية، يطلب منها اتخاذ المتعين في حق من يقومون بالوساطة في النقل.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
و النتيجة بدأت تظهر مهن كثيرة للمغاربة اندثرت و اخرى تندثر دون تعويض لها في المغرب بسبب التعليم المتأخر و العقلية القديمة.
مالين الطاكسيات باغين الساحة تخوا ليهم باش يديروا مابغاو فالمواطن المقهور .
المأذونيات اكبر دليل على عدم تطبيق الديمقراطية كيف يعقل مواطن يحصل على مأذونية دون غيره .
لوبيات الطاكسي آت قتلوا المواطن
ليس كأصاب الطاكسيات الذين يفرضون أنفسهم على الشعب و يفرضون عليهم حتى الوجهة و الثمن بالقوة دون التحدث عن الهندام و النضافة و حسن الخلق.
الفرق شاسع بينهم و بين تطبيق كريم أتركو الزبائن تختار ما تشاء
إذا تدخلت الدولة لإزالة تطبيقات النقل، سيكون ذلك في صالح سائقي طاكسيات، لكنه سيضر بأكثر من 20 مليون مواطنة و مواطن يعتمدون النقل العمومي في حياتهم اليومية، الى مقرات عملهم، و ختى في الحالات الطارئة كالذهاب الى المستشفى أو الصيدلية.
على الدولة أن تختار بين ترسيم شركات النقل، أو إعادة هيكلة قطاع سيارات الأجرة عن طريق إعادة النظر في رخص الثقة و سحبها من كل من لا يستحق.
مثال حي بالرباط باب الحد فوضى امام الشرطي وهو يراقب الهمزات.
لو كنتم تتمون عملكم على احسن وجه لترون كل المواطنين في جانبكم. و لكن للاسف همكم الوحيد هو الريح و لو على ظهر المواطن. لا احترام للتسعيرات و لا احترام للفوانين و من فوق كل هذا اصبحتم تختارون الوجهات بدل المواطنين.
اتمنى لو كل تطبيقات العالم تجد لها مكانا في السوق المغربية و للمواطن الاختيار كما في كل دول العالم.
الحمد لله لنعمة التكنولوجيا