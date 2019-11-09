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سلطات سبتة المحتلة تبشر بفتح معبر "تاراخال 2"

سلطات سبتة المحتلة تبشر بفتح معبر "تاراخال 2"
جمال سماحي من تطوان
السبت 09 نونبر 2019 - 17:15

أكدت السلطات الإسبانية بسبتة المحتلة أن حركة عبور الأشخاص والبضائع ستستأنف بمعبر "تاراخال 2"، الذي سيعاد فتحه في غضون الأيام القليلة القادمة، بعد إغلاقه لأزيد من شهر ونيف، دون تحديد أي أجل دقيق لفتحه.

ووفق ما ذكرته صحيفة "الفار ودي سيوتا" المحلية فإن سلطات الثغر المحتل حددت يوم الإثنين ما بعد المقبل كتاريخ لإعادة العمل بالمعبر سالف الذكر وفتحه أمام ممتهني التهريب المعيشي، وحركة نقل البضائع، مضيفة نقلا عن مصادرها أن "الظروف تم تكييفها بحيث يمكن للعاملين الاشتغال بشكل أفضل".

وحسب المصدر الإعلامي ذاته فإن السلطات الإسبانية بررت عدم إمكانية فتح معبر "تاراخال 2" قبل 18 من نونبر الجاري، حسب مطالب تجار ورجال أعمال الثغر المحتل، بوجود عطلة بالمغرب، إلى جانب تأخر الإجراءات الإدارية الداخلية الجاري تفعيلها هذه الأيام.

وشددت السلطات الإسبانية على ضرورة تحسين أمن ممتهني التهريب المعيشي، باعتبارها أهم مفاتيح إعادة فتح المعبر، مشيرة إلى أن هناك بعض الأبواب التي تجب إضافتها لتحسين العملية، مرجحة عدم توقف حركة نقل البضائع في مناسبة أعياد الميلاد، باستثناء أيام العطل، "لتخفيف الخسائر التي تم تكبدها طوال الشهر الماضي"، حسب المصدر الإعلامي ذاته.

هذا وسيُسمح بمرور الرزم عبر المعبر سالف الذكر طوال شهري دجنبر ويناير، مع إمكانية "العمل من الساعة 12:00 إلى الساعة 20:00، "لمنع ممتهني التهريب المعيشي من الانتظار في الطوابير على الجانب المغربي، في ظروف غير إنسانية" حسب المصدر ذاته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - شمالي السبت 09 نونبر 2019 - 17:22
يجب على المغرب ان يقوم بحصار شامل لكي يرفمو الاسبان على اعطائهم سبتة و مليلية
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2 - مهرب السبت 09 نونبر 2019 - 17:27
قبل ايام نشرت هسبرس مقال اغلاق المعبر وقال بعض الاشخاص ان السلطات المغربية هي من اغلقته حفاظا علي الاقتصاد الوطني وحماية للمراءة التي توصف بالبغلة لكن ظهر الحق فاسبانيا هي التي اغلقته وهي التي ستفتحه كرامة المراءة تهان هنا في معابرنا
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3 - شيشاوي السبت 09 نونبر 2019 - 17:51
هذه هي الطامة الكبرا ان تكون بداخل بلديك وتدخل اليه بالفيزا . الى مثى هذا الاحتلال واش مكاينش الحل او مزال كحميهم من الهجرة الافاريقة خاص انطلقهم عليهم .......
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