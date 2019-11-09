سلطات سبتة المحتلة تبشر بفتح معبر "تاراخال 2"

جمال سماحي من تطوان

أكدت السلطات الإسبانية بسبتة المحتلة أن حركة عبور الأشخاص والبضائع ستستأنف بمعبر "تاراخال 2"، الذي سيعاد فتحه في غضون الأيام القليلة القادمة، بعد إغلاقه لأزيد من شهر ونيف، دون تحديد أي أجل دقيق لفتحه.

ووفق ما ذكرته صحيفة "الفار ودي سيوتا" المحلية فإن سلطات الثغر المحتل حددت يوم الإثنين ما بعد المقبل كتاريخ لإعادة العمل بالمعبر سالف الذكر وفتحه أمام ممتهني التهريب المعيشي، وحركة نقل البضائع، مضيفة نقلا عن مصادرها أن "الظروف تم تكييفها بحيث يمكن للعاملين الاشتغال بشكل أفضل".

وحسب المصدر الإعلامي ذاته فإن السلطات الإسبانية بررت عدم إمكانية فتح معبر "تاراخال 2" قبل 18 من نونبر الجاري، حسب مطالب تجار ورجال أعمال الثغر المحتل، بوجود عطلة بالمغرب، إلى جانب تأخر الإجراءات الإدارية الداخلية الجاري تفعيلها هذه الأيام.

وشددت السلطات الإسبانية على ضرورة تحسين أمن ممتهني التهريب المعيشي، باعتبارها أهم مفاتيح إعادة فتح المعبر، مشيرة إلى أن هناك بعض الأبواب التي تجب إضافتها لتحسين العملية، مرجحة عدم توقف حركة نقل البضائع في مناسبة أعياد الميلاد، باستثناء أيام العطل، "لتخفيف الخسائر التي تم تكبدها طوال الشهر الماضي"، حسب المصدر الإعلامي ذاته.

هذا وسيُسمح بمرور الرزم عبر المعبر سالف الذكر طوال شهري دجنبر ويناير، مع إمكانية "العمل من الساعة 12:00 إلى الساعة 20:00، "لمنع ممتهني التهريب المعيشي من الانتظار في الطوابير على الجانب المغربي، في ظروف غير إنسانية" حسب المصدر ذاته.