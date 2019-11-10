تهيئة "البرانس" بعد سنوات تجاهل بالدار البيضاء

هسبريس - عبد الإله شبل

تشرع جماعة الدار البيضاء عبر شركة "الدار البيضاء للتهيئة"، بعد سنتين من التأخير، في تهيئة "ممر الأمير مولاي عبد الله" المعروف بـ"البرانس"، الذي يعد واحد من أشهر الممرات في العاصمة الاقتصادية.

وتنطلق، في غضون الأيام المقبلة، أشغال التهيئة في هذا الشارع، بعدما جرى فتح الأظرفة الخاصة بالصفقة التي أعلنت عنها الشركة المذكورة قبل أيام، حيث حددت قيمة الأشغال التي سيعرفها في 24 مليون درهم، من أجل إعادة الحياة إليه.

وسيعرف الشارع، الذي تعرّض للتهميش لسنوات بعدما كان محجا ومزارا للبيضاويين في السبعينيات والثمانينيّات والتسعينيات من القرن الماضي، مجموعة من الأشغال، والتي يراهن خلالها المسؤولون بشركة التنمية المحلية على إعادة الاعتبار إلى هذه المعلمة التاريخية والاقتصادية.

وحسب الشركة المفوض لها تدبير قطاع الأشغال الكبرى بالعاصمة الاقتصادية، فإن ممر "البرانس" سيشهد إعادة تهيئة شاملة، من إنارة عمومية جديدة وأرضية مجهزة بالرخام وكاميرات مراقبة، مع تمديد ممر الراجلين إلى ساحة 16 نونبر التي تحولت حاليا إلى محطة لسيارات الأجرة الكبيرة.

وتراهن جماعة الدار البيضاء على تهيئة "البرانس" بعدما جرى تهميشه ونسيانه، حيث ستمكن المبادرة من بث الروح فيه من جديد، لا سيما أن المحلات التجارية والمقاهي الموجودة به صارت تعاني أزمة خانقة جراء الوضعية المزرية بالمكان المذكور.

وتضررت العديد من المحلات التجارية التي كان يقصدها البيضاويون باستمرار من أجل التبضع، فباتت مهجورة من الزبناء؛ بسبب محاصرة الممر من سيارات الأجرة الكبيرة المتوجهة من ساحة 18 نونبر إلى عدد من الأحياء البيضاوية، وبسبب غياب مناطق لركن السيارات، ناهيك عن أن الجماعة اعتمدت سابقا مخططا للسير والجولان قضى بمحاصرة الممر.

ونوّه عدد من التجار بالمكان المذكور بهذه الخطوة التي ستمكن من عودة الحياة إلى شرايينه، وبالتالي عودة المواطنين إلى التوافد على محلاتهم من أجل التبضع بعدما صارت مهجورة.

وعلى الرغم من أن الأشغال في تهيئة ممر "البرانس" ستستغرق مدة 12 شهرا، فإن التجار المنضوين تحت لواء جمعية الصفاء التي تفاوضت مع الجهات الوصية من أجل ضرورة إعادة ترميمه يَرَوْن أن هذه الخطوة ستنعكس إيجابا عليهم بعد انتهاء الأشغال.