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كُتّاب وآراء
تدشين وإعطاء انطلاق مشاريع تنمية بإقليم الصويرة
تم تدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع تنموية بإقليم الصويرة، وذلك بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين للمسيرة الخضراء.
وهكذا تم تنظيم حفلين على التوالي في جماعة اسميمو وجماعة حد الدرا بحضور عامل إقليم الصويرة، عادل المالكي، وممثلي السلطات المحلية ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبون وشخصيات أخرى.
ففي جماعة اسميمو أشرف المالكي على وضع الحجر الأساس لبناء "دار الأمومة"، وهو مشروع يندرج في إطار برنامج الحد من الفوارق الإقليمية والاجتماعية في العالم القروي واستهداف حوالي 8 آلاف شخص.
وسيمكن هذا المرفق، الذي سيتم إنجازه على مساحة 220 متر مربع وبتكلفة تبلغ 969 ألفا و836 درهم ممولة من صندوق التنمية القروية، إلى استقبال النساء الحوامل قبل وبعد الولادة، المنحدرات من القرى والمناطق المعزولة، في أفضل الظروف.
وستستفيد من هذا المشروع، الذي سيتم إنجازه على مدى ثمانية أشهر، النساء الحوامل بالجماعات القروية لاسميمو وتاكوشت وإميغراد وإمينتليت وإيدا أوعزة وتيدزي وتافدنا وسيدي أحمد السايح.
المالكي والوفد المرافق له تابعا عرضا قدمه المندوب الإقليمي للصحة، زكريا آيت لحسن، في موضوع "صحة الأم والطفل: الوضعية والآفاق" على المستوى الإقليمي، مع التركيز بشكل خاص على أهمية هذه القضية كأولوية استراتيجية قطاعية وحكومية.
وبهذه المناسبة، تم تقديم شروحات للحضور حول الساكنة المستهدفة والعرض الصحي على مستوى الإقليم وتنظيم الرعاية والعلاج وفقا لمستوى الولوج ومزايا القطاعين العمومي والخاص الذي يعتبر "محدودا"، والمنجزات التي تحققت في إطار البرامج والخدمات الصحية الوقائية والاستشفائية.
كما اطلع العامل والوفد المرافق له على التدابير المتخذة برسم الفترة 2017-2018، وكذا المشاريع في طور التنفيذ. وبجماعة حد الدرا، أشرف عامل الإقليم على تدشين مشروع للتزويد بالماء الصالح للشرب في دوار عين الحجر بميزانية قدرها 997 ألفا و330 درهم، ممولة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
ويتضمن هذا المشروع، المنجز لفائدة 1400 نسمة في إطار برنامج الحد من الفوارق الإقليمية والاجتماعية في العالم القروي، بناء خزان بسعة 50 متر مكعب، وإقامة آليات للضخ ومنشأة تقنية، بالإضافة إلى 10 آلاف متر خطي من قنوات الدفع والتوزيع.
وبنفس المناسبة، قدمت إلى العامل المالكي والوفد المرافق له شروحات حول المشاريع المرتبطة بالتزويد بالماء الصالح للشرب على مستوى دائرة الصويرة بين سنتي 2017 و2019.