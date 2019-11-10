24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

10/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2407:5213:1616:0618:3119:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "الڤار" يضع نادي "الطاس" في نهائي كأس العرش (5.00)

  2. رصيف الصحافة: هكذا استعدّ الملك الحسن الثاني للرحيل ببناء قبره (5.00)

  3. رئيس الجمهورية الألمانية ينتقد "الأنانية الأمريكية" (5.00)

  4. حراك الملك في ليل الجزائر الحالك (5.00)

  5. تزيين حي بالرباط (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مصدر أمني: فتح معبر "تاراخال 2" "كذبة انتخابية"

مصدر أمني: فتح معبر "تاراخال 2" "كذبة انتخابية"

مصدر أمني: فتح معبر "تاراخال 2" "كذبة انتخابية"
هسبريس من الرباط
الأحد 10 نونبر 2019 - 09:30

تفاعلا مع الترويج لعزم السلطات الإسبانية بسبتة المحتلة فتح معبر "تاراخال 2"، بعد أيام قليلة، نفى مصدر أمني بالمضيق صحة ما يتم الترويج له عبر بعض الصحف المحلية في الثغر نفسه.

وأوضح المصدر الأمني أن الادعاء بفتح معبر "تاراخال 2" من طرف سلطات سبتة يدخل في إطار الانتخابات الجارية حاليا، مشيرا إلى أنه يتم الكذب على التجار الإسبان وأرباب المخازن من أجل كسب أصواتهم.

وأضاف المصدر ذاته أن أخبارا يتمّ الترويج لها حول الموضوع مفادها أن فتح معبر "تاراخال 2" سيتمّ يوم 18 نونبر الجاري، مشيرا إلى أن "هذا اليوم يُصادف عيد الاستقلال في المغرب، وبالتالي لا يُمكن لهذا الخبر أن يكون صحيحا"، بتعبيره.

يُشار إلى أن صحيفة "ألفارو دي سيوتا" المحلية كانت قد أشارت إلى أن سلطات الثغر المحتل ستفتح المعبر يوم الاثنين ما بعد المقبل أمام ممتهني التهريب المعيشي وحركة نقل البضائع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.