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كُتّاب وآراء
مصدر أمني: فتح معبر "تاراخال 2" "كذبة انتخابية"
تفاعلا مع الترويج لعزم السلطات الإسبانية بسبتة المحتلة فتح معبر "تاراخال 2"، بعد أيام قليلة، نفى مصدر أمني بالمضيق صحة ما يتم الترويج له عبر بعض الصحف المحلية في الثغر نفسه.
وأوضح المصدر الأمني أن الادعاء بفتح معبر "تاراخال 2" من طرف سلطات سبتة يدخل في إطار الانتخابات الجارية حاليا، مشيرا إلى أنه يتم الكذب على التجار الإسبان وأرباب المخازن من أجل كسب أصواتهم.
وأضاف المصدر ذاته أن أخبارا يتمّ الترويج لها حول الموضوع مفادها أن فتح معبر "تاراخال 2" سيتمّ يوم 18 نونبر الجاري، مشيرا إلى أن "هذا اليوم يُصادف عيد الاستقلال في المغرب، وبالتالي لا يُمكن لهذا الخبر أن يكون صحيحا"، بتعبيره.
يُشار إلى أن صحيفة "ألفارو دي سيوتا" المحلية كانت قد أشارت إلى أن سلطات الثغر المحتل ستفتح المعبر يوم الاثنين ما بعد المقبل أمام ممتهني التهريب المعيشي وحركة نقل البضائع.