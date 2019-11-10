مئات المستفيدين من قافلة طبية مجانية في السمارة

هسبريس - متابعة

استفاد أزيد من 1440 شخص من خدمات القافلة الطبية متعددة الاختصاصات التي نظمتها فعاليات المجتمع المدني بإقليم السمارة، في اطار مهرجان تاغروين خيمة التسامح، وشملت هذه المبادرة الإنسانية، المنظمة في اطار تخليد الذكرى 44 لانطلاق المسيرة الخضراء المظفرة، بتعاون مع الهيئة المغربية للوحدة الوطنية وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للصحة بالسمارة، مجموعة من التخصصات همت طب القلب والشرايين وطب النساء والتوليد، والطب الباطني وجراحة المسالك البولية، والطب العام وطب الجهاز التنفسي.

وأبرزت مديرة التظاهرة فاطمة سيدة، في تصريح للصحافة، أن هذه القافلة المنظمة بدعم مجلس جهة العيون الساقية الحمراء تروم، بالأساس، تعميم وتقريب الخدمات الطبية من المواطنين بهذا الإقليم، وتعزيز الولوج إلى الإسعافات والفحوصات الطبية للفئات المعوزة والمحتاجة، من خلال تقديم فحوصات طبية مجانية وإجراء عمليات جراحية في عدد التخصصات إلى جانب توزيع الأدوية على المستفيدين.

رئيس الهيئة المغربية للوحدة الوطنية الدكتور بن جامع نور الدين رضوان، أخصائي في الطب الباطني، أوضح أن هذه القافلة التضامنية ساهمت في تقريب الخدمات الصحية من المواطن، وتغطية العجز الحاصل في مجموعة من التخصصات الطبية والشبه طبية بالإقليم منوها بهذه المبادرة التي قامت بها فعاليات المجتمع المدني بالسمارة، وبمستوى التنظيم والتنسيق مع المنظمين والقطاع الوصي.

وأضاف بن جامع أن هذه الحملة، التي تم تنظيمها على مدى يومين، مكنت من تقديم خدمات طبية لفائدة الفئات المعوزة بإقليم السمارة في مجموعة من التخصصات، مشيرا بالمناسبة إلى أن الحملة الطبية مرت في ظروف جيدة سواء ما يتعلق بالفحوصات أو الكشوفات الطبية أو التوليد والجراحة".