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قافلة طبية تستهدف ساكنة أكلمام أزكزا بخنيفرة

قافلة طبية تستهدف ساكنة أكلمام أزكزا بخنيفرة
حميد رزقي
الأحد 10 نونبر 2019 - 11:49

استفاد حوالي 1000 شخص من خدمات قافلة طبية متعددة التخصصات نظمتها جمعية أطلس لدعم الوحدات الطبية بخنيفرة، في الجماعة الترابية أكلمام أزكزا، بمنطقة جنان الماس بالإقليم؛ وذلك تحت إشراف طاقم طبي متكون من 22 إطارا من مختلف التخصصات، منهم 8 أطباء، و8 ممرضين وممرضات وتقني و3 مساعدين.

وتسعى القافلة الطبية حسب معاد أكنكو؛ وهو مسؤول بعمالة خنيفرة، إلى تعميم وتقريب الخدمات الطبية من سكان منطقة جنان الماس بجماعة أكلمام أزكزا بإقليم خنيفرة، وتعزيز الولوج إلى الإسعافات والفحوصات الطبية للفئات المعوزة والمحتاجة على وجه الخصوص، من خلال تقديم فحوصات طبية مجانية وإجراء عمليات جراحية في عدد من التخصصات، إلى جانب توزيع الأدوية بالمجان على المستفيدين، والقيام بالموازاة بأنشطة توجيهية وتحسيسية حول الممارسات الصحية الجيدة والتوعية الصحية للأطفال، مع توزيع 200 فرشاة أسنان.

ويأتي التركيز على القوافل الطبية، حسب ما أورده المدير الجهوي للصحة، كحل إستراتيجي وهيكلي لقطاع الصحة بالإقليم، إلى جانب تطوير وتأهيل المؤسسات الصحية؛ وذلك عبر تنظيم قوافل طبية متعددة الاختصاصات بشكل دوري ومستمر بتعاون مع وزارة الصحة والجماعات الترابية والمبادرة الوطنية والتنمية البشرية وجمعية أطلس لدعم الوحدات الطبية بخنيفرة.

وفي سياق تنزيل هذه الإستراتيجية الجهوية لقطاع الصحة، يرتقب أن تقوم جمعية أطلس للصحة هذه السنة بتنظيم 20 قافلة طبية متعددة التخصصات، من ضمنها طب الأطفال وطب النساء والحوامل، وطب المسالك البولية وطب العيون، وطب الأذن والحنجرة، والطب العام والتحاليل المخبرية؛ وتستهدف 20 جماعة قروية بالإقليم، بعدد مستفيدين يتجاوز 75600، تُعطى فيه الأولوية لصحة الأم والطفل.

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