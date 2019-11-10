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القوة العمومية تبعد "العدل والإحسان" عن الشوارع

القوة العمومية تبعد "العدل والإحسان" عن الشوارع
هسبريس - عبد الإله شبل
الأحد 10 نونبر 2019 - 16:02

منعت السلطات في عدة مدن مغربية على رأسها الدار البيضاء، ليل أمس السبت، المحسوبين على جماعة العدل والإحسان من تنظيم احتفالات في الشوارع بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وأقدمت السلطات الأمنية والمحلية بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، في الدار البيضاء، على التدخل لوقف النشاط الذي كان أعضاء جماعة العدل والإحسان يعتزمون تنظيمه.

ونزلت السلطات المحلية معززة بعناصر القوة العمومية من أجل وقف النشاط المذكور وعدم السماح لأعضاء "الجماعة"، الذين كانوا مرفقين بزوجاتهم وأطفالهم، بتنظيمه في الشارع.

كما عرفت منطقة سباتة، بدورها، تدخلا من طرف السلطات لوقف موكب شموع كانت عناصر "العدل والاحسان" تعتزم تنظيمه مباشرة بعد خروجهم من صلاة العشاء ليل أمس.

وأكدت الجماعة أن "ممثليها بعدد من المدن تعرضوا لمضايقات ومنع من طرف السلطات المحلية، خصوصا بمدن العرائش والقصر الكبير وتطوان، وكذا بمنطقة بني تجي، حيث تدخلت السلطة لمنع هذه الاحتفالات".

وانتقدت الجماعة هذه التدخلات التي قامت بها السلطات، معتبرة إياها "شططا في استعمال السلطة اتجاه نشاط يعتبر مناسبة دينية وعيدا يفرح به سائر المغاربة"، مشيرة إلى أن "السلطة هاجمت أعضاءها بشتى أساليب القمع من سب وركل وتحطيم معدات الاحتفال"، وفق تعبيرها.

واعتبر حسن بناجح، عضو الدائرة السياسية للجماعة، أن السلطات منعت هذه الاحتفالات في عدة مدن مغربية "في وقت تمتلئ شوارع وساحات العالم الإسلامي وحتى عدد كبير من الدول غير الإسلامية بحفلات ومواكب الاحتفاء بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم".

وكتب بناجح في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا تكفي كل عبارات الاستهجان لما وصل إليه الصلف المخزني بالتضييق على المواطنين في شعائرهم الدينية وتقاليدهم الروحية الأصيلة، في وقت يشجع ويحمي طقوس الشعوذة والأضرحة والمواسم، وهذا في مفارقة غريبة مع ادعاء حماية الدين".

وتابع عضو الدائرة السياسية للجماعة: "كل هذا ناتج عن سيطرة المقاربة الأمنية على العقل السياسي الرسمي، والتي أوصلته إلى المواجهة الشاملة مع المجتمع".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - باغي نعرف الأحد 10 نونبر 2019 - 16:21
يجب على الدولة أن تطردكم من المشهد السياسي... وتنظيم هذه المناسبة فماهو إلا غاية في نفس يعقوب .... تركبون على الاحداث وتسبحون في الماء العكر .... استغفر الله العظيم... بتصرفاتكم الصبيانية و بخرجاتكم التهريجية.... ستدفعون بالناس إلى النفور من هذا الدين القيم دين الحق والحب والسلام والإخاء والتسامح وووو ابتعدوا عنا اصبحتم مثل العلق تلتصقون بأي شكل وبأي شيء قصد تحقيق ماترغبون فيه ..... حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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21
2 - اوفوس الأحد 10 نونبر 2019 - 16:22
هل كل من اراد التظاهر او التجمع او القاء الخطابات في الشارع
يمكنه ذلك ان اي تجمع بفوق ثلاثة او اربعة يتطلب رخص
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11
3 - هشام كولميمة الأحد 10 نونبر 2019 - 16:28
أعتقد أن المشكل ليس في الإحتفال و لكن طريقة الإحتفال...سؤال لجماعة ما يسمى العدل و الإحسان: و ماذا عن بعض الخزعبلات التي تؤمنون بها؟
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