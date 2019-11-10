الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار قويّة بجهات المملكة

هسبريس ـ و.م.ع

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن أمطارا محليا قوية، من "المستوى البرتقالي"، يرتقب أن تهم عددا من مناطق المملكة اليوم الأحد وغدا الإثنين .

وأوضحت المديرية، في نشرة جوية خاصة اليوم الأحد، أن هذه الأمطار القوية ستهم أقاليم بركان وتاوريرت وجرادة وكرسيف ووجدة وأنجاد؛ وذلك ابتداء من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد إلى الساعة الثانية عشرة من منتصف يوم غد الإثنين.

كما ستهم هذه الأمطار أقاليم إفران وبولمان وتازة وصفرو ابتداء من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد إلى الساعة السادسة من مساء يوم غد الإثنين.

وأضاف المصدر، أنه يرتقب هبوب رياح محليا قوية من المستوى البرتقالي، اليوم الأحد، في أقاليم أزيلال وإفران والحسيمة والحوز والناظور وبركان وبولمان وتازة وتاوريرت وجرادة ودريوش وكرسيف وفكيك وميدلت ووجدة وأنجاد وورزازات، وكذا يوم الإثنين في أزيلال والحوز والصويرة والعيون وبوجدور وبولمان وتاوريرت وسمارة وطانطان وطرفاية وغرسيف وفكيك وميدلت وورزازات .

من جهة أخرى؛ أفاد المصدر ذاته أن تساقطات ثلجية من المستوى البرتقالي يتوقع أن تهم كل من إفران وبولمان؛ ابتداء من الساعة التاسعة من اليوم الأحد إلى الساعة الثانية عشرة من منتصف يوم غد الإثنين.