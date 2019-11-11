هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الإثنين

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الإثنين، نزول أمطار معتدلة إلى محليا قوية فوق مناطق السايس، وشرق البلاد، والأطلس المتوسط خلال الصباح، فيما ستكون الأجواء غائمة في أغلب الأوقات بباقي المناطق الممتدة شمال آسفي، حيث ستتساقط بعض الأمطار المحلية.

ومن المرتقب نزول ثلوج خلال الليل فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير التي يتجاوز علوها 1800 متر، فيما سيبقى الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات والهضاب العليا وذلك خلال الصباح والليل.

وستظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بجنوب ووسط المملكة مع هبوب زوابع رملية محلية وخفيفة بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من الشمال وأحيانا من الغرب بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، والأطلس والسواحل الوسطى والجنوبية، غير أنها ستكون معتدلة القوة إلى أحيانا ضعيفة بباقي المناطق الأخرى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و 06 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 06 و11 درجة بالسايس، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول المتواجدة غرب الأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 11 و16 درجة بالساحل المتوسطي، والسواحل، والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 16 و20 درجة بأقصى جنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 04 و09 درجات بالأطلس، وما بين 10 و15 درجة بالريف، والمنطقة الشرقية والسايس، وما بين 15 و20 درجة بالواجهة المتوسطية، والسهول الشمالية، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، وما بين 20 و25 درجة بالسفوح الجنوبية الشرقية، والسهول الوسطى والسواحل الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 25 و30 درجة بمنطقة سوس وبداخل الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقوي إلى جد قوي الهيجان ما بين رأس غير وطرفاية، وقوي الهيجان ما بين الرباط ورأس غير، وهائج إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.