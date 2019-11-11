"المرأة التجمعية" تنصت إلى هموم "نساء أوزود"

هسبريس من بني ملال

حطّت منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، عشية الأحد، الرحال بجماعة أوزود بإقليم أزيلال، في إطار الجولة الجهوية التي أطلقتها المنظمة خلال الشهر الجاري، بهدف الوصول إلى حوالي 20 جماعة بالجهة، وتنظيم لقاءات للإنصات والتواصل والتعريف بمضامين "مسار الثقة".

وعرف اللقاء، الذي اختير له شعار "الإنصات هو الحل"، مشاركة حوالي 200 امرأة من المنطقة، حيث شكل مناسبة للتعبير عن هموم المشاركات وانشغالاتهن وانتظاراتهن، فيما حاول منظمو ومؤطرو الموعد التواصل معهن وتقديم مقترحات لحل مشاكلهنّ.

وافتُتح اللقاء بكلمة ألقاها رشيد أقيار، رئيس المكتب المحلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجماعة أوزود، رحّب فيها بمكتب المنظمة الجهوية النسوية وعموم النساء الحاضرات، مشيرا إلى أن اللقاء تزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف، وأنه يهدف إلى فتح أواصر التواصل مع التنظيمات الموازية من جهة، ومع ساكنة الجماعة من جهة ثانية.

كما تناولت فاطمة زكيات، عضو المكتب الجهوي ورئيسة التمثيلية الإقليمية بخنيفرة، الكلمة، حيث أكّدت على ضرورة إشراك المرأة في التنمية.

بدورها، شدّدت نعيمة المطربي، رئيسة التمثيلية الإقليمية للفقيه بن صالح، على وجوب انخراط المرأة في التعاونيات المدرة للدخل، خاصة النساء القاطنات بالوسط القروي.

أما حنان غزيل، رئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة بني ملال خنيفرة، فأشارت إلى أن "هذا اللقاء يأتي تنفيذا للبرنامج الذي صادق عليه المكتب الجهوي للمرأة التجمعية بالجهة، في إطار تمكين المرأة من حقوقها الأساسية التي يكفلها لها الدستور المغربي".

وأضافت أن "مسار الثقة، الذي يعتبر خارطة الطريق لكل التجمعيين، يبوئ المرأة مكانة هامة للدفاع عنها والاهتمام بشؤونها العامة"، مشيرة إلى "ضرورة إشراك المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب"، قبل أن تترك الكلمة لفاطمة الخوار، عضو المكتب الجهوي، التي قامت بالترحيب بنساء أوزود الراغبات في الانخراط في المنظمة.