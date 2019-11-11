السلطات تمنع نشاط "العدل والإحسان" بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

منعت سلطات مدينة القصر الكبير، مساء الأحد، بعض المحسوبين على جماعة العدل والإحسان من تنظيم احتفالات في الشوارع بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وأقدمت السلطات على التدخل لوقف النشاط، الذي كانوا يعتزمون تنظيمه بساحة محمد الخامس بعد صلاة العشاء.

وقامت السلطات المحلية، معززة بعناصر القوات العمومية ورجال الأمن والتدخل السريع والوقاية المدنية، بوقف النشاط المذكور وعدم السماح لأعضاء الجماعة، الذين كانوا مرفوقين بزوجاتهم وأطفالهم، بتنظيمه في الشارع.