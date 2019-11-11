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الرئيسية | جهات | السلطات تمنع نشاط "العدل والإحسان" بالقصر الكبير

السلطات تمنع نشاط "العدل والإحسان" بالقصر الكبير

السلطات تمنع نشاط "العدل والإحسان" بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 11 نونبر 2019 - 09:50

منعت سلطات مدينة القصر الكبير، مساء الأحد، بعض المحسوبين على جماعة العدل والإحسان من تنظيم احتفالات في الشوارع بمناسبة ذكرى المولد النبوي.

وأقدمت السلطات على التدخل لوقف النشاط، الذي كانوا يعتزمون تنظيمه بساحة محمد الخامس بعد صلاة العشاء.

وقامت السلطات المحلية، معززة بعناصر القوات العمومية ورجال الأمن والتدخل السريع والوقاية المدنية، بوقف النشاط المذكور وعدم السماح لأعضاء الجماعة، الذين كانوا مرفوقين بزوجاتهم وأطفالهم، بتنظيمه في الشارع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - مسلم وبس الاثنين 11 نونبر 2019 - 09:55
الاحتفالات بعيد المولد النبوي تقام في الاضرحة والمساجد والزوايا وليس بالشارع اب ام وحضور الرجال وزوجاتهم وابنايهم لمن تريدون ان تقولوا انكم مسلمون تحتفلون بعيد المولد النبوي بالشارع العام هذا عبث
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-2
2 - عبد السلام ياسين الاثنين 11 نونبر 2019 - 10:28
"استبداد" و مقابله "إن الله يامر بالعدل و الاحسان و ينهى عن الفحشاء و المنكر و البغي"
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