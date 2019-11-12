هذه توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن يبقى الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات، والمنطقة الشرقية، والجنوب الشرقي، والهضاب، وذلك خلال الصباح و الليل.

كما ستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية متفرقة بكل من المنطقة الشرقية، والسايس، والأطلس المتوسط، والريف، وذلك خلال الصباح، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء.

ويرتقب انتشار بعض السحب المنخفضة، خلال الليلة الموالية، فوق السواحل الوسطى، وستكون مصحوبة أحيانا بكتل ضبابية، مع هبوب زوابع رملية محلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال بالواجهة المتوسطية، والمنطقة الشرقية، والسواحل الوسطى، والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و08 درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين 08 و14 درجة بالسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى، والسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 13 و18 درجة بجنوب البلاد.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 07 و14 درجة بالأطلس والريف، وما بين 14 و20 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسهول الشمالية، وما بين 20 و25 درجة بالسهول الوسطي وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 24 و28 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان بالساحل.