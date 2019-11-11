24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/11/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:2507:5313:1616:0618:3119:48
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد إسقاط الفصول المجرّمة للحريات الفردية من القانون الجنائي؟

  1. "فيمن" تقتحم مسيرة ضد "الإسلاموفوبيا" بباريس‎ (5.00)

  2. محطة طنجة الجديدة تفتح أبوابها على إيقاع العشوائية والفوضى (5.00)

  3. "26 ثانية من الموت" .. فيديو يفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي (5.00)

  4. الاحتجاجات الشعبية تجبر الرئيس البوليفي على التنحي عن الحكم (5.00)

  5. عدنان .. مهندس مغربي يصنعُ "درونات" حربية للجيش الروسي (4.33)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | حواجز تحمي "طرام البيضاء" من حوادث السير

حواجز تحمي "طرام البيضاء" من حوادث السير

حواجز تحمي "طرام البيضاء" من حوادث السير
هسبريس - عبد الإله شبل
الاثنين 11 نونبر 2019 - 13:14

أمام تزايد عدد حالات حوادث السير على طول خط سكة "الطرامواي"، اضطرت الشركة المكلفة بتدبير النقل بالدار البيضاء إلى تسييج مسار السكة، خصوصا وسط مركز المدينة الذي يعرف توافدا كبيرا للمواطنين من مختلف الأعمار.

وشرعت الشركة المذكورة، خلال هذه الأيام، في تسييج مسار سكة "الطرامواي"، بالنظر إلى أن العديد من المواطنين لا يحترمون الطريق الخاص بهذه الوسيلة، ناهيك على كونهم لا ينتبهون إلى قدوم؛ وهو ما يضطره إلى التوقف، لتفادي ارتكاب حادثة السير.

وشهد مركز العاصمة الاقتصادية، الذي يغص بعدد كبير من الزوار والمواطنين وتحديدا بالقرب من محطة ساحة الأمم المتحدة في اتجاه السوق المركزي بشارع محمد الخامس، تسييجا لهذا المسار لمنع الراجلين من المرور به.

وبالرغم من هذه الخطوة، فإن بعض المواطنين، خصوصا مستعملي الدراجات النارية، ما زالوا يتهورون ويخاطرون بحياتهم وحياة آخرين، حيث يمرون من المكان غير مبالين بهذه الحواجز التي تم وضعها.

وعبّر عدد من المواطنين عن تذمرهم من كون بعض مستعملي الدراجات النارية وبعض الأشخاص لا يحترمون مسار "الطرامواي"، حيث يواصلون المرور به تاركين المكان المخصص للراجلين والدراجات النارية.

وتأتي هذه الخطوة من لدن المشرفين على "الطرامواي" بالدار البيضاء في وقت يعرف فيه مسار العربات استغلالا من طرف أصحاب الدراجات النارية وبعض المواطنين، ناهيك على توالي حوادث السير بعدم احترامهم وكذا سائقي السيارات لأسبقية "الطرامواي".

وأطلقت شركة "كازا طرامواي"، في الآونة الأخيرة، حملة تواصلية تنبه إلى خطورة إقدام السائقين على خرق القانون وتجاوز عربات "الطرامواي" التي تزن 100 طن، وتحتاج مسافة 120 مترا من أجل التوقف.

وقدمت الشركة المسيرة لـ"الطرامواي" في وقت سابق إحصائيات عن تعرض "طرام" الدار البيضاء، لما يزيد عن 600 حادثة سير منذ انطلاقته في دجنبر 2012، والتي خلّفت 15 حالة وفاة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.