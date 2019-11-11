تساقطات مطرية وثلجية تستوجب حذر المغاربة في "عطلة المولد"

هسبريس من الرباط

تعرف مختلف مناطق المملكة، ابتداء من اليوم الاثنين، تساقطات مطرية وثلجية، وهي التي تتزامن مع عودة المواطنين من العطلة؛ وهو ما يستدعي الحيطة والحذر أثناء السياقة.

وفي هذا الإطار، يقول الحسين يوعابد، مسؤول التواصل بمديرية الأرصاد الجوية، إنه بالنسبة للقادمين أو المتوجهين إلى المناطق الجبلية، خصوصا الأطلس المتوسط والشمال الشرقي للبلاد، توخي الحيطة والحذر.

وحسب المعطيات التي قدمها يوعابد لهسبريس، سيبقى يوم غد الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والهضاب خاصة خلال الصباح والليل.

وستكون الأجواء غائمة مع نزول زخات مطرية متفرقة بكل من المنطقة الشرقية وسايس والأطلس المتوسط والريف، كما ستكون الأجواء مستقرة إلى سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي الأرجاء.

وأعلن يوعابد انتشار بعض السحب المنخفضة، خلال الليلة الموالية، فوق السواحل الوسطى والأقاليم الجنوبية.

وفيما يهم درجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين درجتين وثماني درجات بالمرتفعات وبالهضاب العليا الشرقية، وما بين ثماني درجات و14 درجة بسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والسهول الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية، وستكون ما بين 13 و18 درجة بجنوب البلاد.

فيما درجات الحرارة العليا ستتراوح ما بين سبع و14 درجة والأطلس والريف، وما بين 14 و20 درجة بالمنطقة الشرقية وبالسهول الشمالية، وما بين 20 و25 درجة بالسهول الوسطى وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وستكون ما بين 24 و28 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وأفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن أمطارا محليا قوية، من "المستوى البرتقالي"، يرتقب أن تهم عددا من مناطق المملكة اليوم الاثنين.

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الاثنين، نزول أمطار معتدلة إلى محليا قوية فوق مناطق سايس وشرق البلاد والأطلس المتوسط خلال الصباح؛ فيما ستكون الأجواء غائمة في أغلب الأوقات بباقي المناطق الممتدة شمال آسفي، حيث ستتساقط بعض الأمطار المحلية.

ومن المرتقب نزول ثلوج، خلال الليل، فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط وشمال الأطلس الكبير التي يتجاوز علوها 1800 متر؛ فيما سيبقى الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات والهضاب العليا، خلال الصباح والليل.

وستظل الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بجنوب ووسط المملكة، مع هبوب زوابع رملية محلية وخفيفة بالأقاليم الجنوبية.