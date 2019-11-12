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"قلوب أصيلة" تنظم حملة "ختان جماعي" للأطفال

"قلوب أصيلة" تنظم حملة "ختان جماعي" للأطفال
رباب السويحلي
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 09:35

تنظم جمعية قلوب أصيلة الدورة السادسة من حملة الختان الجماعي لفائدة أطفال ينتمون إلى أسر تعيش ظروفا اجتماعية صعبة، وينحدرون من دائرة أصيلة والمناطق المجاورة.

العملية، التي سيبلغ عدد المستفيدين منها حوالي مائة طفل والتي تنظم بتنسيق مع إدارة المستشفى المحلي للقرب بأصيلة، ستجري عبر مرحلتين: المرحلة الأولى ستؤخذ فيها عينات دم المستفيدين لإجراء التحاليل الطبية اللازمة؛ والمرحلة الثانية، التي حددت لها أيام 12 و13 و14 و15 من شهر نونبر الجاري، ستكون هي مرحلة الختان.

يذكر أن الهيئة المنظمة لحملة الختان الجماعي ستوزع بعض الملابس التقليدية على الأطفال المائة المستفيدين.