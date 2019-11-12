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كُتّاب وآراء
مخيم يعرّف أطفال زاكورة على نمط عيش الصحراء
نظمت جمعية "أفق للتنمية" بزاكورة، بشراكة مع "قافلة الجنوب"، مخيما صحراويا ترفيهيا من الثامن إلى العاشر من الشهر الجاري لفائدة أزيد من 70 طفلا، حيث تم منحهم فرصة الاستفادة من أنشطة هذا المخيم للتعبير عن مواهبهم واستنهاض قدراتهم الإبداعية والفنية.
وتم خلال هذا "المخيم الصحراوي" تنظيم عدة ورشات استفاد منها الأطفال، خصوصا في مجال التدوير، وهو ما جعلهم يكتشفون نمط العيش في الصحراء لدى الرحل وتفاصيل أخرى تتعلق بحياتهم وسط الصحراء والترحال، بالإضافة إلى ورشات تربوية وترفيهية.
نزهة أبو المنصور، عضو جمعية "أفق للتنمية"، أوضحت أن الجمعية نظمت، بشراكة مع "قافلة الجنوب"، "مخيم التحدي الصحراوي" تحت شعار "مخيم رائد.. شباب واعد"، مشيرة إلى أن هذا المخيم هو الأول من نوعه على المستوى الإقليمي.
وأضافت أبو المنصور، في تصريح لهسبريس، أن الهدف العام من هذه المبادرة يتمثل في "خلق طفل متمكن من آليات التربية على المواطنة، من خلال جعله واثقا في نفسه وقراراته، وأن تكون له آليات الحوار والبناء"، مشيرة إلى أن "الجمعية تسعى إلى خلق أطفال قادرين على حمل المشعل مستقبلا".
كما أن من بين الأهداف أيضا، تقول أبو المنصور، "جعل الأطفال يكتشفون الصحراء وجميع أنماط العيش فيها والتأقلم مع أجوائها".