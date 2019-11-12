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الرئيسية | جهات | مستعجلات "مستشفى القرب" بأصيلة تفتقر إلى طبيب

مستعجلات "مستشفى القرب" بأصيلة تفتقر إلى طبيب

مستعجلات "مستشفى القرب" بأصيلة تفتقر إلى طبيب
أيوب صدور من تطوان
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 12:10

حالة شاذة تلك التي يعيشها مستشفى القرب بمدينة أصيلة بسبب افتقاره منذ أزيد من شهر إلى إطار طبي لاستقبال الحالات المستعجلة التي تقصده أثناء الليل، على الرغم من البنية التحتية والتجهيزات التي يتوفر عليها المستشفى.

ويجد سكان أصيلة المرضى أنفسهم مجبرين على الانتقال صوب مدن مجاورة كطنجة أو العرائش بسبب غياب طبيب في مصلحة المستعجلات بالمشفى المحلي.

وفي هذا الصدد راسلت الأطر التمريضية المشتغلة بمصلحة المستعجلات بمشفى أصيلة باشا المدينة ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية للمطالبة بتوفير طبيب في قسم حساس يشكل نقطة انطلاق أي مريض أحس بمغص أو ألم أو غيرهما من الحالات الاستعجالية.

هذا الوضع الذي يعانيه سكان أصيلة صار يفرض عليهم عدم الإصابة بأي مرض أو الذهاب إلى المرفق الصحي العمومي بعد الساعة الرابعة عصرا، حيث يتم توجيه جميع الحالات إلى مستشفيات الجوار في ظل الخصاص الكبير الذي يعرفه المرفق الصحي على مستوى الموارد البشرية وما يرافق ذلك من تعريض حياة الزايلاشيين والزايلاشيات للخطر.

وربطت هسبريس الاتصال بمدير مستشفى القرب بأصيلة قصد أخذ رأيه في الموضوع، غير أن هاتفه ظل يرن دون مجيب. كما تم إرسال رسالة نصية إليه توضح الغاية من الاتصال، لكنه لم يتفاعل مع مضمون الرسالة.

كما ربطت هسبريس الاتصال بالمندوب الإقليمي لوزارة الصحة بطنجة، الذي طلب مهلة لمعاودة الاتصال به، غير أنه أقفل هاتفه بعد ذلك.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - حميد الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 12:46
حسنا فعلت الأطر التمريضة بمراسلتها للسيد وكيل الملك لإخلاء مسؤوليتها القانونية في حال وقوع كارثة أخرى .الكرة الآن في يد المسؤولين د آخر الزمن لي كيشدوا التلفون
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2 - hmido الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 13:08
Asilah s hospital is an embarrassment in the first place this building still standing since colonial times how can we build a big library in the town and forget to invest in health service people can’t afford to pay for private care
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