24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:26
|07:55
|13:17
|16:04
|18:29
|19:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- متعلمون في أحضان "السليسيون"
- الثقافة في طنجة بين التألق والأفول
- علاقات المغرب وإسبانيا على ضوء انتخابات الأحد
- ندوة بالقصر الكبير تناقش جديد السياسة الجنائية
- العثماني يرفع سن اجتياز مباريات التدريس بـ"التعاقد"
سائق زعيم "شبكة تجنيس إسرائيليين" يكشف للمحكمة تفاصيل مثيرة (5.00)
"فيدرالية اليسار" تقترح تغيير ألوان النقود لمحاربة التهرب الضريبي (4.00)
- مسافرون عبر "لارام" يعيشون جحيم الاحتجاز والجوع بمطار البيضاء - (75)
- "فيدرالية اليسار" تقترح تغيير ألوان النقود لمحاربة التهرب الضريبي - (72)
- الصحراء "تسخن" انتخابات الجزائر .. ليونة سياسية وحيطة عسكرية - (53)
- نواب "البام" يقترحون تفعيل صندوق الزكاة وتسقيف اقتراض الدولة - (53)
- مراقب تذاكر يسحل "ذات إعاقة" .. و"طراموي" يعتذر - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأربعاء، أن يبقى الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات والهضاب العليا، وذلك خلال الصباح والليل، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة بكل من مناطق طنجة واللوكوس والريف الغربي.
وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة، مع انتشار بعض السحب المنخفضة فوق السواحل الوسطى حيث ستكون مصحوبة بضباب، إضافة إلى هبوب بعض الزوابع الرملية بالأقاليم الجنوبية.
وستهب رياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من الشمال بالسواحل الوسطى والجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقين وشمالية وأحيانا غربية عموما بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و8 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 8 و13 درجة بالسايس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 13 و18 درجة بباقي الجهات.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و14 درجة بالأطلس والريف، وما بين 14 و20 درجة بالمنطقة الشرقية و السايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي، وما بين 20 و25 درجة بالسهول الوسطى وبالسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 25 و30 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.
وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.