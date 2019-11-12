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تدخل جراحي ينقذ حاملا وجنينها من الموت بوزان

تدخل جراحي ينقذ حاملا وجنينها من الموت بوزان
هسبريس من وزان
الثلاثاء 12 نونبر 2019 - 20:29

أفلح تدخل جراحي بالمركز الاستشفائي الإقليمي بوزان في إنقاذ حياة أم وجنينها من موت محقق بعد معاناتها من مضاعفات حمل غير مراقب ونزيف دموي حاد.

وأوضح مصدر من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بمدينة وزان أن مصلحة الأم والطفل بمستشفى أبو القاسم الزهراوي استقبلت حالة خطيرة وحرجة لحبلى في ربيعها الثامن والعشرين، عانت من مضاعفات الحمل جراء ارتفاع الضغط الدموي، مع ظهور البروتين في البول بنسبة كبيرة وزيادة في الوزن، مؤكدا كونها مضاعفات تؤثر على صحة الأم وعلى نمو الجنين، وتعرف علميا بـ"الإكلومبسيا أو "الرجاج".

وأشار المصدر ذاته إلى تجنيد طاقم طبي مكون من طبيب مختص في أمراض النساء والولادة، وممرضين، إلى جانب طاقم مختص في التخدير والإنعاش، فور استقبال الحامل، حيث خضعت لجميع الفحوصات اللازمة، قبل مباشرة عملية قيصرية بشكل مستعجل.

وأكد المصدر ذاته أن الوضع الصحي للأم كان غير مستقر، بفعل معاناتها من نزيف دموي بسبب عدم تقلص وانكماش الرحم، ما استدعى إخضاعها لعملية جراحية ثانية دقيقة، جرى خلالها العمل على إيقاف النزيف وتمكينها من 7 أكياس من الدم.

واستحضر المصدر نفسه المجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين، على المستوى الإقليمي والجهوي، من أجل توفير أكياس الدم، منوها في هذا الصدد بالطاقم الطبي والتمريضي الذي أبان عن كفاءة مهنية عالية في التدخلين الجراحيين اللذين استغرقا حوالي 8 ساعات متواصلة.

جدير بالذكر أن السيدة المعنية، التي تنحدر من جماعة سيدي رضوان، لازالت ترقد بمصلحة مكافحة الصدمات تحت العناية الطبية المركزة، وفي تحسن مستمر بعدما تجاوزت مرحلة الخطر.

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