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كُتّاب وآراء
لقاء يُكرم صفوة من قدماء المقاومين بإقليم ميدلت
نظمت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، الثلاثاء بالمركب الثقافي بميدلت، ندوة علمية وفكرية حملت عـنوان "صفحات مشرقة من تاريخ المقاومة بإقليم ميدلت"، بشراكة مع عمالة إقليم ميدلت والمجلس الإقليمي، وبتنسيق مع المجلس العلمي المحلي وفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير.
وقد تمحورت مداخلات المحاضرين حول خصوصيات المقاومة بمنطقة ميدلت والمعارك البارزة في مقاومة الوجود الفرنسي بالمنطقة إبان فترة الحماية.
وعرف اللقاء تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير المنتمين لإقليم ميدلت، كما قام الوفد الرسمي بزيارة إلى فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بميدلت.
وتدخل هذه الندوة، وفق منظميها، "في سياق تعميق وإثراء البحث العلمي وتثمين التراث اللامادي كمكون أساسي للثروة الوطنية عملا بالتوجيهات الملكية".
يذكر أن افتتاح فعاليات هذه الندوة العلمية شهد حضور مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومـين وأعـضـاء جـيـش التحـرير، رفقة المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، ورئيس المجلس العلمي المحلي بميدلت، ورؤساء المصالح الأمنية والعسكرية والمصالح الخارجية، ونخبة من الأكاديميين والباحثين والمؤرخين والمهتمين بالذاكرة التاريخية للمنطقة.