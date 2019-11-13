ارتفاع فواتير الكهرباء يغضب سكان بومية بميدلت

ياسين أوشن

أغضب ارتفاع فواتير الكهرباء سكان بومية بإقليم ميدلت، بعد عجز كثير منهم عن تأدية الفاتورة، وهو الوضع الذي أدى إلى إطلاق عريضة لتوجيهها إلى المسؤولين قصد التدخل.

أمام هذا الوضع، دخلت الشبكة الأولى للجمعيات المحلية على الخط، مؤكدة أنها "تتابع باهتمام بالغ القلق والاستنكار اللذين أبداهما مواطنو بلدتنا العزيزة إزاء ما أقدمت عليه الوكالة التجارية للكهرباء ببومية من إجراءات تضرب في العمق (قدرتهم) الشرائية".

وجاء في بيان الشبكة، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنها "تثمن عاليا مبادرة بعض المواطنين الشرفاء توقيع عريضة استنكارية وتوزيعها على نطاق واسع، وتدعو عموم المواطنين والمواطنات إلى التوقيع عليها بكثافة".

كما دعت الشبكة جميع السلطات المعنية، محليا وإقليميا، إلى "التدخل العاجل لحث المكتب الوطني للماء والكهرباء على التراجع عن التدابير الجديدة المجحفة"، علاوة على دعوتها مسؤولي المكتب الوطني للماء والكهرباء إلى "إلغاء الذعيرة المبالغ فيها وإعادة النظر في نظام الفوترة التقديري واعتماد طرق أكثر نجاعة وإنصافا".