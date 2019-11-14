هذه توقعات الأرصاد الجوية لطقس اليوم الخميس

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الخميس، أن يبقى الطقس باردا نسبيا بكل من المرتفعات والهضاب العليا، وذلك خلال الصباح والليل، فيما ستكون الأجواء غائمة جزئيا مع نزول أمطار أو زخات عاصفية بعد الزوال بالشمال والواجهة المتوسطية والسايس ومرتفعات الأطلس والشرق.

كما يرتقب نزول تساقطات ثلجية فوق قمم 1800 م بمرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط خصوصا خلال الليلة القادمة، في حين ستكون السماء قليلة السحب إلى أحيانا غائمة بباقي أرجاء المملكة، مع انتشار بعض السحب المنخفضة فوق السواحل قد تكون مصحوبة بضباب خلال الصباح والليل. ومن المتوقع أيضا هبوب بعض الزوابع الرملية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من القطاع الغربي إلى شمالية بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى، ومن القطاع الجنوبي إلى غربية بالشرق والجنوب الشرقي، ومعتدلة من القطاع الغربي إلى شمالية في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و6 درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 6 و13 درجة بالسايس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 13 و19 درجة بالشمال الغربي وسوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية وقرب السواحل.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 7 و14 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و21 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس والواجهة المتوسطية والسواحل الشمالية للمحيط الأطلسي، وما بين 21 و26 درجة بالسهول الوسطى والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 26 و32 درجة بمنطقة سوس والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان على طول الساحل الأطلسي.