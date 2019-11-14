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كُتّاب وآراء
محتجون بالداخلة يتضامنون مع "قابلات العرائش"
"علاش جينا وحتجينا وعلى الهيئة لي بغينا، بالوحدة والتضامن لي بغيناه يكون يكون، قابلات ولسن قاتلات ..."، شعارات من بين أخرى رددتها الشغيلة الصحية العاملة بجهة الداخلة وادي الذهب، اليوم الأربعاء، ضمن الوقفة الاحتجاجية التي احتضنتها باحة مستشفى الحسن الثاني بمدينة الداخلة، بدعوة من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة.
وأعرب المشاركون في الشكل الاحتجاجي الذي جاء في إطار الحملة الوطنية للتضامن مع قضية قابلات العرائش عن "تضامنهم المطلق واللامشروط مع كافة الشغيلة الصحية المتابعة قضائيا ضحايا تسيير القطاع".
وعبر المحتجون خلال مداخلات شهدتها الوقفة التنديدية عن استنكارهم الشديد "سياسة الصمت واللامبالاة التي تنتهجها وزارة الصحة في حق موظفيها المتابعين قضائيا، عبر تقديمهم كأكباش فداء للتستر على طريقتها الفاشلة في تدبير القطاع الصحي".
وحذرت الشغيلة الصحية بجهة الداخلة من "كل المحاولات التي تروم من خلالها الجهات الوصية فرض مشاريعها الارتجالية وقراراتها الأحادية، في تغييب تام للمقاربة التشاركية، وإشارة إلى تعميم الإلزامية على المراكز الصحية"، معبرة عن رفضها "سياسة الترقيع في تطبيق نظام الحراسة في المؤسسات الصحية في ظل النقص الحاد في الجانب المتعلق بالموارد البشرية والمعدات الطبية والقوانين التنظيمية".
كما دعت كلمات متفرقة تخللت الوقفة الاحتجاجية كافة الشغيلة الصحية على الصعيد الوطني إلى رص الصفوف وتوحيد النضالات تجاه كل التوجهات الرامية إلى تنزيل مشاريع بعيدة عن أي منطق تشاركي.